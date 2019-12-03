Госдума одобрила запрет на установку кондиционеров на исторических зданиях

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на установку кондиционеров, антенн и других подобных устройств на фасадах исторических зданий.

Выступая с докладом по законопроекту, замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что ее ведомство провело масштабный мониторинг объектов культурного наследия в 2017–2018 годах в 85 субъектах Российской Федерации. Исследование показало, что «значительное число фасадов зданий-памятников изуродовано хаотично размещенными на них внешними блоками кондиционеров, трубами и антеннами». По словам замминистра, подобные устройства могут нанести «не только эстетический, но и технический вред» памятнику.

Законопроект устанавливает запрет на установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств на фасадах объектов культурного наследия. Ограничения вводятся в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны. Госпожа Манилова сообщила, что в России 84 тыс. объектов культурного наследия являются зданиями и сооружениями, а 30 тыс. из них оборудованы кондиционерами. Впрочем, только треть из этого списка имеет фасады, которые относятся к предметам охраны. Именно эти 10 тыс. зданий и подпадут под действие законопроекта.

Отметим, что в Москве некоторое время действовал согласительный порядок установки кондиционеров на фасадах любых зданий. Соответствующие документы в 2004–2005 годах подписал занимавший тогда пост столичного мэра Юрий Лужков: гражданам надлежало согласовывать установку кондиционеров на зданиях с Москомархитектурой и Мосжилинспекцией. Однако в 2011 году этот порядок был отменен мэром Сергеем Собяниным.

В Госдуме сообщили, что демонтаж с фасада нежилого здания кондиционеров, антенн и других технических устройств будет осуществляться в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Ксения Веретенникова