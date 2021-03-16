КТК вложит в модернизацию Морского терминала в Новороссийске 9,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Акционерное Общество «КТК-Р» (Каспийский Трубопроводный Консорциум) модернизирует Морской терминал в Новороссийске. Соответствующее соглашение о намерениях сегодня, 16 марта 2021 года, заключили глава Новороссийска Игорь Дяченко и генеральный директор нефтетранспортной компании Николай Горбань.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о проекте «Модернизация объектов Морского терминала АО КТК-Р в рамках Программы устранения узких мест». В 2021-2024 гг. КТК вложит в реализацию программы свыше 9,2 млрд руб.

Согласно проекту модернизируют имеющиеся узлы учета при погрузке нефти в танкеры и построят новые. В результате пропускная способность трубопроводной системы КТК увеличится до 80 млн т в год.

Отмечается, что программа позволит повысить экологическую безопасность.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, весной 2020 года на морском терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) под Новороссийском отгрузка нефти увеличилась на 30%.

Наталья Решетняк