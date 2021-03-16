Онлайн-ритейлер «Самокат» начал доставку товаров в Краснодаре

Онлайн-сервис по быстрой доставке товаров «Самокат», входящий в экосистему Сбербанка, заработал в Краснодаре. Об этом сообщил основатель ритейлера Вячеслав Бочаров на конференции, посвященной событию.

По его словам, на сегодняшний день в городе уже работают около 20 дарксторов (распределительные центры, которые обслуживают исключительно интернет-магазины). В планах увеличить их количество до 30 штук. Господин Бочаров отказался называть сумму инвестиций, ссылаясь на коммерческую тайну, отметив лишь, что «сумма исчисляется сотнями миллионов рублей».

Он также сообщил, что рассчитывает на 30% рынка онлайн торговли в Краснодаре.

«Мы не боремся с "Яндексом" и другими онлайн-игроками, потому что мы все вместе отбираем покупателей у офлайна. Все наши усилия направлены на то, чтобы убедить человека изменить свои привычки. Задача нашей компании изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которые они тратят на покупку еды. За минувший год сотрудники "Самоката" подарили нашим клиентам 1000 лет свободного времени», - сообщил основатель компании, уточнив, что по опыту работы в Санкт-Петербурге объем продаж сервиса сопоставим с продажами офлайн-точек.

Среди товаров, которые можно приобрети у онлайн-ритейлера продукты питания, бытовая химия, косметика и др. Работа сервиса не будет ограничена территорией Краснодара, услуги будут оказываться в близлежащих поселках, в частности в Яблоновском.

Как отметил Вячеслав Бочаров, дальнейшее развитие сети на территории Кубани будет зависеть от того, насколько будет успешным опыт, полученный в столице края. «Думаю, он будет успешным, все предпосылки для того имеются. Через пару месяцев мы поймем, насколько быстро сможем развиваться в других городах региона», - сообщил он.

До сегодняшнего дня «Самокат» присутствовал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новогороде. Всего онлайн-ритейлер открыл в регионах присутствия более 450 дарксторов. По данным пресс-службы компании ежедневно «Самокат» доставляет более 150 тыс. заказов. Компания входит в экосистему Сбербанка наряду с Сбермаркетом. Как отметили в пресс-службе «Самоката», главное отличие между этими сервисами скорость доставки. «Мы доставляем товары нашим клиентам за 15 минут, кроме того у нас нет ограничений по сумме минимальной покупки, приобрести с доставкой можно даже одну шоколадку», - сообщили в пресс-службе.

Как ранее писал “Ъ”, в мае прошлого года совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта закрыло сделку по приобретению 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Сумма сделки не раскрывалась. Основатели и менеджмент «Самоката» сохранили миноритарные доли в проекте.

Андрей Ульченко