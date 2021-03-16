«Татнефть» попросила ускорить разработку параметров НДД для сверхвязкой нефти

Компания «Татнефть» выступила с просьбой ускорить разработку новых параметров налога на добычу нефти (НДД). Об этом заявил замгендиректора компании и директор представительства предприятия в Москве Азат Ягафаров, передает ТАCC.

«Для того, чтобы вернуться к разработке запасов сверхвязких нефтей необходимо выделить отдельную группу НДД, которая бы позволила сделать разработку такой нефти снова рентабельной. В принципе это решение уже принято, с 2024 г.», — отметил он.

Однако, по его словам, процесс инвестиционного планирования в нефтяной сфере является достаточно продолжительным. В связи с такой ситуацией господин Ягафаров призвал выработать параметры уже в 2021 году, чтобы «Татнефть» могла приступить к работе по ним с 2024-го.

Напомним, с 2021 года в России для нефтяных компаний отменили налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям и для сверхвязкой нефти. Позже Минфин России пообещал разработать отдельные параметры НДД для сверхвязкой нефти и ввести их с 2024 года.

"Ъ-Казань"