«Атлетико» отяжелел

Грозившая еще недавно вот-вот умереть интрига, связанная с борьбой за золото чемпионата Испании, возродилась. Благодаря нескольким осечкам «Атлетико», в феврале вдруг утратившего прежнюю мощь и стабильность, и «Барселона», и «Реал» сократили отставание от него за 11 туров до финиша до такого, которое уже совсем не смотрится безнадежным.

Очередной тур испанского чемпионата завершился матчем между «Барселоной» и «Уэской». С точки зрения итога он не представлял собой ничего интересного. Каталонцы разгромили клуб, находящийся на нижней строчке таблицы, со счетом 4:1.

Об этом матче различные медиаресурсы писали в основном в контексте очередного статистического достижения Лионеля Месси.

И речь тут не о его дубле. Этот матч был для Месси 767-м в различных турнирах в составе «Барселоны», и он повторил рекорд по их количеству, которым до этого единолично владел Хави. Скоро в единоличного рекордсмена превратится уже Месси, поскольку испанец несколько лет назад переключился на тренерскую деятельность.

Между тем после этой встречи стоило обратить внимание на турнирную таблицу, на ее верхушку по крайней мере. Дело в том, что еще совсем недавно казалось, что основная интрига испанского чемпионата готовится умереть задолго до его окончания. В течение нескольких месяцев наиболее актуальными темами разных медиаресурсов, его освещающих, были большие проблемы как мучительно перестраивающейся «Барселоны», так и замученного эпидемией травм «Реала», а также стабильность «Атлетико», не затевавшего никаких перестроек и обходящегося без катастрофических кадровых потерь. Все шло к тому, что ему впервые с 2014 года удастся обскакать в первенстве двух гигантов.

В начале февраля отрыв «Атлетико» от тандема был уже огромным. И «Барселона», и «Реал» отставали на десять очков, а у лидера имелся еще и матч в запасе.

В общем, перед вторым по статусу мадридским клубом разворачивали ковровую дорожку, ведущую прямиком к титулу.

Но за прошедший месяц с небольшим расклад поменялся радикально. У «Атлетико» на февраль—март пришлось восемь матчей. В них он потерпел всего одно поражение — от «Леванте». Однако «стоимость» этого показателя нулевая. Побед-то тоже был жутко мало — три. А еще — четыре ничьи, в том числе нулевая в минувшем туре против «Хетафе». В этих восьми матчах утративший вдруг крепость «Атлетико» потерял на четыре очка больше, чем в девятнадцати, ему предшествовавших!

В то же время не осталось и следа от «кризисности» двух его преследователей. Они поражений в этот же период не терпели. «Реал» ограничился двумя ничьими, «Барселона» не выиграла лишь раз. И картина уже совершенно не похожа на февральскую. Запас прочности «Атлетико» съежился до близкого к минимальному. Он опережает «Барселону» на четыре очка, «Реал» — на шесть.

Это означает, что еще две-три осечки вполне могут лишить «Атлетико» лидерства, а ковровую дорожку снова свернули в тугой рулон — не пригодилась.

Он, конечно, по-прежнему остается фаворитом «золотой гонки». Но те самые потенциальные пару осечек в его календаре обнаружить, надо сказать, несложно. До финиша чемпионата «Атлетико» предстоит сыграть еще 11 матчей. Хороший для тех, кто за него переживает, знак, что большинство из них — домашние. Знак плохой: из пяти гостевых в двух ему будут противостоять занимающая четвертое место «Севилья», которая ни за что не захочет упускать путевку в Лигу чемпионов, и «Барселона», которая стала наконец похожа на «Барселону» настоящую.

Алексей Доспехов