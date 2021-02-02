Испанский переворот

В чемпионате Испании все идет к тому, что впервые за семь лет золото в нем достанется не «Реалу» или «Барселоне». Самый скромный из тройки главных испанских грандов — «Атлетико» — после выигрыша у «Кадиса» со счетом 4:2 уже оторвался от тандема футбольных супергигантов на расстояние, измеряющееся несколькими победами.

Очередной тур испанского чемпионата завершался аккордом из двух матчей с участием грандов, после которых больше всего говорили об их лидерах, еще недавно игравших бок о бок. Про Лионеля Месси, оставшегося в «Барселоне», несмотря на прошлогодний демарш,— в связи с прогремевшей так, как не гремят неожиданные трансферные новости, утечкой данных о его 555-миллионном контракте с каталонским клубом. Считалось почему-то, что она должна превратиться в психологический удар по Месси, а тренер барселонцев Рональд Куман прямо сказал, что слив данных ставил целью «доставить проблемы» аргентинцу. Но нет, по игре этого видно не было. Наоборот, Месси был хорош и забил потрясающий гол ударом в «девятку» со штрафного. Если бы не он, «Барселоне» не удалось бы одолеть вполне сносно сопротивлявшийся ей «Атлетик». А так получилась победа фаворита со скользким счетом 2:1.

Про покинувшего «Барселону» во время прошлогоднего летнего трансферного окна Луиса Суареса говорили просто в контексте его классной игры за новый клуб, в истории которого было мало приобретений настолько ценных. К уже имевшейся в послужном списке дюжине голов в первенстве Суарес добавил еще два, в том числе, словно зная о том, каким образом попытается забить барселонский друг,— ударом со штрафного. А «Атлетико» справился с «Кадисом».

Можно представить, что за двумя этими встречами с озабоченностью и завистью наблюдали те, кому мил «Реал». В отличие от «Барселоны» и «Атлетико», он в этом туре допустил осечку. Оставшийся без подхватившего коронавирус тренера Зинедина Зидана «Реал» в матче с «Леванте», который перед уикендом располагался в классификации даже чуть ниже «Атлетика» с «Кадисом», в той зоне, сразу за которой подвальная часть, он в начале встречи потерял удаленного Эдера Милитана и потерю так и не пережил. Мадридцы уступили скромному оппоненту — 1:2.

А расклад на верхушке таблицы теперь должен изумлять всех, кто привык к тому, что такое борьба за золото в чемпионате Испании, по крайней мере в нынешнем веке. Как правило, это гонка ноздря в ноздрю, в которой участвуют два делящих титулы жадных до них монстра — «Реал» и «Барселона» — и к которой изредка присоединяется все-таки уступающий им в смысле возможностей «Атлетико». Но сейчас ситуация совершенно иная, зеркально противоречащая испанским традициям.

То есть с соотношением сил в дуэте «Реала» и «Барселоны» все в порядке. Был период, когда каталонцы, проводящие свою мучительную перестройку, опустились куда-то в серединку таблицы. Но сейчас, после серии из десяти матчей без поражений, они очутились вровень с «Реалом». Гонка никуда не делась.

Вот только она подозрительно похожа на гонку не за золотом, а за серебром. Дело в том, что «Атлетико», пока конкуренты боролись со своими вдруг обнаружившимися слабостями, не просто оторвался, а оторвался уже на колоссальную дистанцию. Между ним и тандемом супергигантов — десять очков, при матче в запасе у лидера.

И вот где взять эти недостающие для того, чтобы трансформировать «серебряную» гонку в «золотую», чертову дюжину очков «Реалу» и «Барселоне», если во второй половине чемпионата (а позади как раз половина турнира и осталась) у каждого по одной очной встрече с «Атлетико». А реальные надежды на то, что разбазаривать баллы он будет и в столкновениях с кем-то попроще, разбиваются об элементарную аналитику.

На старте сезона в игре «Атлетико» еще были признаки неустойчивости, вылившиеся, например, в две подряд ничьи — с «Уэской» и «Вильярреалом». Но потом они испарились без следа.

За все время, прошедшее после той ничейной связки, он всего однажды ушел с поля, не отпраздновав победу,— когда в середине декабря уступил — 0:2 — «Реалу». Дальше была череда выигранных матчей — восемь. Причем в большей части из них «Атлетико» брал верх с запасом.

В общем, кажется, все идет к тому, что впервые за полдесятилетия с лишним в Испании чемпионом будет не «Реал» или «Барселона». В последний раз «Атлетико» сумел обскакать их в 2014 году. Тогда, правда, о комфортных отрывах ему мечтать не приходилось, а золото команде досталось во многом благодаря финишным срывам оппонентов.

Алексей Доспехов