Испанский переворот

В чемпионате Испании все идет к тому, что впервые за семь лет золото в нем достанется не «Реалу» или «Барселоне». Самый скромный из тройки главных испанских грандов — «Атлетико» — после выигрыша у «Кадиса» со счетом 4:2 уже оторвался от тандема футбольных супергигантов на расстояние, измеряющееся несколькими победами.
Очередной тур испанского чемпионата завершался аккордом из двух матчей с участием грандов, после которых больше всего говорили об их лидерах, еще недавно игравших бок о бок. Про Лионеля Месси, оставшегося в «Барселоне», несмотря на прошлогодний демарш,— в связи с прогремевшей так, как не гремят неожиданные трансферные новости, утечкой данных о его 555-миллионном контракте с каталонским клубом. Считалось почему-то, что она должна превратиться в психологический удар по Месси, а тренер барселонцев Рональд Куман прямо сказал, что слив данных ставил целью «доставить проблемы» аргентинцу. Но нет, по игре этого видно не было. Наоборот, Месси был хорош и забил потрясающий гол ударом в «девятку» со штрафного. Если бы не он, «Барселоне» не удалось бы одолеть вполне сносно сопротивлявшийся ей «Атлетик». А так получилась победа фаворита со скользким счетом 2:1.
Про покинувшего «Барселону» во время прошлогоднего летнего трансферного окна Луиса Суареса говорили просто в контексте его классной игры за новый клуб, в истории которого было мало приобретений настолько ценных. К уже имевшейся в послужном списке дюжине голов в первенстве Суарес добавил еще два, в том числе, словно зная о том, каким образом попытается забить барселонский друг,— ударом со штрафного. А «Атлетико» справился с «Кадисом».
Можно представить, что за двумя этими встречами с озабоченностью и завистью наблюдали те, кому мил «Реал». В отличие от «Барселоны» и «Атлетико», он в этом туре допустил осечку. Оставшийся без подхватившего коронавирус тренера Зинедина Зидана «Реал» в матче с «Леванте», который перед уикендом располагался в классификации даже чуть ниже «Атлетика» с «Кадисом», в той зоне, сразу за которой подвальная часть, он в начале встречи потерял удаленного Эдера Милитана и потерю так и не пережил. Мадридцы уступили скромному оппоненту — 1:2.
А расклад на верхушке таблицы теперь должен изумлять всех, кто привык к тому, что такое борьба за золото в чемпионате Испании, по крайней мере в нынешнем веке. Как правило, это гонка ноздря в ноздрю, в которой участвуют два делящих титулы жадных до них монстра — «Реал» и «Барселона» — и к которой изредка присоединяется все-таки уступающий им в смысле возможностей «Атлетико». Но сейчас ситуация совершенно иная, зеркально противоречащая испанским традициям.
То есть с соотношением сил в дуэте «Реала» и «Барселоны» все в порядке. Был период, когда каталонцы, проводящие свою мучительную перестройку, опустились куда-то в серединку таблицы. Но сейчас, после серии из десяти матчей без поражений, они очутились вровень с «Реалом». Гонка никуда не делась.
Вот только она подозрительно похожа на гонку не за золотом, а за серебром. Дело в том, что «Атлетико», пока конкуренты боролись со своими вдруг обнаружившимися слабостями, не просто оторвался, а оторвался уже на колоссальную дистанцию. Между ним и тандемом супергигантов — десять очков, при матче в запасе у лидера.
И вот где взять эти недостающие для того, чтобы трансформировать «серебряную» гонку в «золотую», чертову дюжину очков «Реалу» и «Барселоне», если во второй половине чемпионата (а позади как раз половина турнира и осталась) у каждого по одной очной встрече с «Атлетико». А реальные надежды на то, что разбазаривать баллы он будет и в столкновениях с кем-то попроще, разбиваются об элементарную аналитику.
За все время, прошедшее после той ничейной связки, он всего однажды ушел с поля, не отпраздновав победу,— когда в середине декабря уступил — 0:2 — «Реалу». Дальше была череда выигранных матчей — восемь. Причем в большей части из них «Атлетико» брал верх с запасом.
В общем, кажется, все идет к тому, что впервые за полдесятилетия с лишним в Испании чемпионом будет не «Реал» или «Барселона». В последний раз «Атлетико» сумел обскакать их в 2014 году. Тогда, правда, о комфортных отрывах ему мечтать не приходилось, а золото команде досталось во многом благодаря финишным срывам оппонентов.
Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Англии
21-й тур. «Манчестер Сити»—«Шеффилд Юнайтед» 1:0 (Жезус, 9). «Лестер»—«Лидс» 1:3 (Барнс, 13 — Даллас, 15; Бэмфорд, 70; Харрисон, 84). «Вест-Хэм»—«Ливерпуль» 1:3 (Доусон, 87 — Салах, 57, 68; Вейналдум, 84). «Брайтон»—«Тоттенхем» 1:0 (Троссард, 17). «Арсенал»—«Манчестер Юнайтед» 0:0. Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 44 очка (после 20 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 41. 3. «Ливерпуль» — 40. 4. «Лестер» — 39. 5. «Вест-Хэм» — 35. 6. «Тоттенхем» — 33 (20). 7. «Челси» — 33.
Чемпионат Испании
21-й тур. «Эйбар»—«Севилья» 0:2 (Окампос, 28 (пен.); Жордан, 55). «Реал»—«Леванте» 1:2 (Асенсио, 13 — Моралес, 32; Марти, 78). «Вильярреал»—«Реал Сосьедад» 1:1 (Парехо, 3 — Исак, 90+3). «Кадис»—«Атлетико» 2:4 (Негредо, 35, 71 — Суарес, 28, 50 (пен.); Ньигес, 44; Коке, 88). «Барселона»—«Атлетик» 2:1 (Месси, 20; Гризманн, 74 — Альба, 49 (автогол)). Положение команд. 1. «Атлетико» — 50 очков (после 19 матчей). 2. «Барселона» — 40 (20). 3. «Реал» — 40 (20). 4. «Севилья» — 39 (20). 5. «Вильярреал» — 35. 6. «Реал Сосьедад» — 32.
Чемпионат Италии
20-й тур. «Болонья»—«Милан» 1:2 (Поли, 81 — Ребич, 26; Кессье, 55 (пен.)). «Сампдория»—«Ювентус» 0:2 (Кьеза, 20; Рэмзи, 90+1). «Интер»—«Беневенто» 4:0 (Импрота, 7 (автогол); Мартинес, 57; Лукаку, 67, 78). «Аталанта»—«Лацио» 1:3 (Пашалич, 79 — Марушич, 3; Корреа, 51; Мурики, 82). «Наполи»—«Парма» 2:0 (Элмас, 32; Политано, 82). «Рома»—«Верона» 3:1 (Манчини, 20; Мхитарян, 22; Майораль, 29 — Колли, 61). Положение команд. 1. «Милан» — 46 очков. 2. «Интер» — 44. 3. «Рома» — 40. 4. «Ювентус» — 39 (после 19 матчей). 5. «Наполи» — 37 (19). 6. «Лацио» — 37. 7. «Аталанта» — 36.