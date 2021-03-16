СКР возбудил дело о взятках за выдачу прав в белгородской ГИБДД

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело по фактам получения взяток должностными лицами межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД местного управления МВД. Как сообщили в СКР, организованная группа за вознаграждение оказывала услуги по регистрации автомобилей, сдаче экзаменов и выдаче прав. По подсчетам следствия, с января 2019 года до 15 марта 2021-го группа получила незаконное вознаграждение в размере более 1 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). В его основу легли материалы управления ФСБ по Белгородской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. Имена подозреваемых в СКР не раскрывают, однако известно, что следственные действия утром проводились дома у начальника МРЭО подполковника полиции Михаила Теплова. В управлении ФСБ сообщили “Ъ”, что в материалах фигурируют пять сотрудников отдела.

По версии следствия, в организованную группу помимо должностных лиц входили некие жители области. Подозреваемые за вознаграждение вносили в экзаменационные листы ложные сведения о сдаче теоретического экзамена без его фактического проведения. Кроме того, поддельные результаты изготовлялись для тех людей, которых ранее лишили прав. В СКР уточняют, что за оказание таких услуг была установлена определенная ставка, роли в организованной группе были тщательно распределены, а ее участники соблюдали условия «конспирации».

Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Толмачев, Воронеж