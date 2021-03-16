Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что не стоит бояться запрещать использовать материалы, которые невозможно переработать. По ее словам, правительство работает над запретом неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды.

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства»,— сказала госпожа Абрамченко на форуме «Чистая страна» (цитата по ТАСС).

Вице-премьер сообщила, что к 2030 году нужно добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. По ее словам, это позволит сократить захоронение отходов и использование первичных ресурсов вдвое.

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, чтобы запрет не стал шоком для промышленности нужно задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов упаковки к более экологичным. Он считает, что без должного контроля такая система может не заработать, поэтому нужна информационная система прослеживания товара, продукта и материала от его изготовления до переработки или захоронения.

Подробнее об экологической политике — в интервью Виктории Абрамченко “Ъ” «"Я за хороший советский госплан"».