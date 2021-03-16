Под Воронежем могут построить вторую школу в рамках воронежско-белорусского инвестдоговора

Возможность строительства школы на 500 мест с детским садом на 220 мест стоимостью 906 млн руб.в Семилуках поручил рассмотреть главе районной администрации Геннадию Швыркову губернатор Александр Гусев, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства. Возведение аналогичной школы на 520 мест в Стрелице уже началось в рамках пилотного проекта белорусской инвестиционной компанией ООО «Белинжинирингстройинвест» в рамках инвестиционного договора. Стоимость проекта составляет 584 млн руб. Срок строительства — 2020-2021 годы.

Кроме того, стадии разработки находится проектно-сметная документация на возведение начальной школы в городе Семилуки на 384 места. По данным региональной администрации, в районе отмечается стабильный прирост населения — порядка 500 человек в год.

По данным Kartoteka.ru, семилукское ООО «Стройинжиниринг» зарегистрировано в 2019 году, уставный капитал — 10 526 тыс. руб. Генеральный директор — Андрей Тараруев. Белорусской «Белинжинирингстройинвест» принадлежит 49,9% компании, ОАО «Строительный трест №12» — 50,1%. Финпоказатели юрлиц не раскрываются.

Ирина Лобанова