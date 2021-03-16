Умер бывший директор завода «Элеконд» в Удмуртии Владимир Конышев

Бывший директор АО «Элеконд» Владимир Конышев скоропостижно скончался 15 марта на 70-м году жизни. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщили в пресс-службе сарапульского предприятия. До настоящего времени он занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Владимир Конышев работал на заводе «Элеконд» с 1973 года, с 2002 по 2015 год возглавлял предприятие, был депутатом госсовета Удмуртии пятого созыва. АО «Элеконд» является ведущим российским предприятием по производству алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов.