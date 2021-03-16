Силовики проводят обыски у главы регистрационно-экзаменационного отдела белгородской ГИБДД

Управление СКР по Белгородской области проводит следственные действия с начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД управления МВД по Белгородской области подполковником полиции Михаилом Тепловым. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве, обыски дома и на работе у господина Теплова проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, подробности которого пока не раскрываются.

В связи с проведением следственных действий МРЭО не работает: в отделе не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. Подписчику Telegram-канала «Белгород №1», который хотел сегодня пройти осмотр машины, в ведомстве сообщили, что оно не будет работать как минимум до обеда.

Сергей Толмачев