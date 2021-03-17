Безопасность в надежных руках

По данным исследования, проведенного PwC, за последние два года 47% из 5 тыс. опрошенных компаний стали жертвами экономических преступлений — в среднем, в каждой из них совершалось по шесть мошенничеств. Итог оказался ожидаемым: мировой бизнес понес ущерб в размере $42 млрд, и это только те истории, которые попали в статистику. За безликим понятием экономических преступлений скрываются самые разнообразные хищения: кражи, мошенничества, растраты, злоупотребления менеджмента, вывод активов и корпоративные войны. О том, как узнать, чьи именно действия причиняют корпорациям убытки и беспокойство, и как здесь поможет форензик-расследование, рассказывает Елена Юлова, председатель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры».

Лекарство для бизнеса

На мой взгляд, любая состоявшаяся компания имеет несколько источников, угрожающих ее благополучию снаружи и изнутри.

Среди внешних в первую очередь можно выделить пресловутых недобросовестных контрагентов, клиентов, а иногда и бизнес-партнеров, которые в силу сговора или конфликта интересов способны на мошенничество, обман и сокрытие нежелательной информации. В результате компания понесет потери от хищений, а возможно, и получит значительные штрафы за нарушение закона. Стоит ли говорить о последствиях недружественных поглощений? Или досаде с финансовым «шлейфом» от преднамеренного сокрытия «пороков» инвестиционного объекта?

Недобросовестные топ-менеджеры и персонал не дают владельцам и руководству бизнеса расслабленно заниматься делом. Три экономических преступления в год, о которых сообщает статистика,— это не только хищения разных видов: от банального воровства до сделок с заинтересованностью, но и фальсификация финансовой отчетности, разглашение коммерческой тайны, внутренняя коррупция.

В анамнезе — прямые финансовые потери, штрафы и неустойки, репутационный вред, судебные тяжбы. Но решение есть.

Лекарством для бизнеса может послужить форензик-расследование. Форензик — это комплексная процедура, которая включает проведение финансовых и адвокатских расследований, бизнес-разведку, IT-безопасность и целый комплекс мер, направленных на возмещение ущерба и предупреждение возможных угроз.

На мой взгляд, такая услуга должна носить именно комплексный характер, поскольку каждый отдельно взятый специалист — адвокат, детектив или аудитор — не справится с задачей в одиночку. Нужна сплоченная команда профессионалов, которая общими усилиями обеспечит бизнесу защиту.

Результаты ее работы должны позволять как сесть за стол переговоров в «сильной позиции», так и представить доказательства в суд, а при особых обстоятельствах — и в уголовное дело.

Многогранная польза

Форензик может выступать как альтернатива государственному расследованию в тех случаях, когда есть возможность провести его быстро, качественно и за свой счет. Закон об адвокатской деятельности предоставляет широкие возможности, позволяя собирать доказательства, по соглашению с доверителем участвовать во внутрикорпоративных проверках, привлекать к адвокатскому расследованию специалистов и экспертов разнообразного профиля.

Во время независимых расследований члены форензик-альянса в первую очередь выявляют противоправные действия, которые вредят бизнесу: вскрывают хищения и махинации с финансовой отчетностью, отслеживают вывод и присвоение активов. Первую скрипку на этом этапе играют адвокаты, аудиторы и эксперты-бухгалтеры. Затем, когда приходит время расследовать корпоративную коррупцию и выявлять злоупотребления персонала, за дело берутся детективы и IT-специалисты. Но в фиксации следов противоправной деятельности все специалисты участвуют комплексно. А определение размера ущерба находится в ведении экспертов, занимающихся оценкой.

По итогу расследования клиент получает «материал проверки», который содержит оформленные и закрепленные доказательства — документы, экспертизы, опросы причастных к проверке лиц, правовые заключения, после чего обсуждает с членами форензик-альянса дальнейший план действий.

Сохраняя репутацию

Одно из преимуществ форензика — выбор вариантов преследования всегда остается за заказчиком и не вредит его деловой репутации. В большинстве форензик-расследований мы сталкивались с тем, что клиенты категорически не желали придавать публичности результаты расследования, опасаясь удара по репутации. И только клиент вправе решать, что именно — преследование или возмещение ущерба — сделать приоритетом. Государственные расследования чаще заканчиваются наказанием, а с возмещением ущерба от преступления дела обстоят значительно хуже.

Вместе с результатами расследования форензик-специалисты предоставляют план по возмещению ущерба, включая поиск и возврат активов. А иногда начинают разыскивать имущество должника, затеявшего преднамеренное банкротство. Успех на этой стадии зависит от того, насколько слаженно работает команда, поскольку розыск активов подразумевает и участие в судах в различных юрисдикциях. Если у команды еще и есть связи с зарубежными детективными агентствами, процесс значительно ускоряется.

Предотвращение угрозы

Специалисты форензик-альянса проводят комплексную проверку контрагентов. Соратников по бизнесу они могут протестировать на добросовестность, а если речь идет о потенциальном партнере, в ход идет все: от проверки их благонадежности, репутации, активов и связей до «прогона» по санкционным спискам.

Когда заключение какой-либо сделки доходит до стадии переговоров, адвокаты начинают работу над документами, а другие участники альянса в это время собирают информацию, которая может повлиять на процесс: выясняют предпосылки конфликта интересов, выявляют риски фактической и юридической аффилированности, а по запросу клиента проводят бизнес-профайлинг и психологическую верификацию собеседника.

Не меньшее значение для компании имеет предвосхищение внутренних угроз. Члены альянса анализируют существующую систему управления рисками мошенничества и коррупции, структуру бизнеса, выявляют внутрикорпоративную оппозицию и нарушения корпоративной этики. Параллельно по желанию клиента они могут провести и анализ финансовой и бухгалтерской отчетности, в том числе на предмет обоснованности закупочных цен и преференций в продажах.

Если специалисты альянса обладают опытом в сфере информационной безопасности, они способны разработать и внедрить как программы противодействия мошенничествам, так и сценарии защиты информационных активов, включая установку DLP-систем и внедрение комплексных барьеров от утечек данных. В случае если такие системы в компании уже есть, специалисты альянса готовы найти в ней слабые места: оценить киберриски, обследовать объекты с целью поиска шпионского оборудования и даже внедрить собственное, изготовленное по запросу клиента с непременным соблюдением закона.

Также становится правилом составлять на потенциальных работников информационные досье, используя данные из открытых источников.

Клиенты часто спрашивают, зачем бизнесу форензик-расследование при условии, что в компании хватает штатных специалистов службы безопасности, юристов, внутренних аудиторов, HR- и даже антифрод-подразделений? Ответ прост: коррупция, недостаток практического системного опыта и нужных инструментов могут помешать увидеть объективную картину.

Из-за того что «внешние» специалисты не зависят от внутрикорпоративных влияний, они часто оказываются эффективнее. Для того чтобы «попробовать» форензик, можно начать с контрольного исследования: собрать материал независимо от штатных сотрудников и проверить, отвечает ли сектор корпоративной безопасности текущему уровню корпоративных бизнес-процессов.

Коротко подытожить сказанное можно так: клиент может заниматься важными для него вещами. Безопасность лучше доверять профессионалам.