Тренды антимонопольного регулирования

Последний год был богат на важные события в антимонопольной сфере. Смена руководства в ФАС России обещает бизнесу новый курс: от сдерживания роста тарифов до установления баланса на цифровых рынках. О тенденциях, которые складываются сегодня в отрасли, говорит руководитель практики антимонопольного права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Наталья Коростелева.

Кадровые перемены в ФАС России

Несомненно, главным антимонопольным событием прошедшего года стала смена руководства ФАС России и назначение Максима Шаскольского на должность руководителя службы. Новый руководитель довольно четко обозначил планы ведомства и вектор развития в ходе прошедшего 18 февраля Антимонопольного форума. Господин Шаскольский отметил, что политика службы кардинально изменится, а стимулирование экономического роста, привлечение инвестиций в экономику и создание благоприятных условий для равновесия на рынке станут приоритетными целями регулирования.

Нацеленность на превенцию

Новый глава ФАС обозначил главный критерий эффективности антимонопольного регулирования: она должна измеряться не объемом карательных мер в отношении экономических субъектов, а сохранением результативности бизнеса при условии удовлетворения интересов потребителей. Баланс интересов, долгосрочность принимаемых решений и приоритет превентивных мер — вот, пожалуй, те ключевые категории, которые определят курс антимонопольной службы в ближайшем будущем.

Достичь этих целей в условиях экономики, ослабленной пандемией,— задача не из легких. Инфляция, особенно продовольственная, требует быстрых и действенных мер реагирования. Эта проблема актуальна для всех рынков с растущими ценами. Сохранит ли регулятор роль медиатора между участниками рынка, в первую очередь бизнесом и потребителями, или экономические вызовы скорректируют его курс в сторону более жесткой реакции — нам еще предстоит узнать.

Фокус на цифровые рынки

Наибольшее внимание антимонопольные органы всего мира сейчас уделяют регулированию цифровых рынков. Стоит отметить, что ФАС России одной из первых начала успешно расследовать антиконкурентные практики цифровых платформ, иностранные юрисдикции во многом ориентируются на опыт нашего регулятора.

Сфокусированность на цифровых рынках сохранится и даже усилится — это также отметил новый руководитель ФАС России. Но добиться упоминавшихся показателей эффективности, одновременно сохраняя баланс интересов на цифровых рынках,— еще более сложная задача.

Эта сложность обусловлена особенностями платформенной экономики и активным развитием в России цифровых экосистем, которые поглощают отдельные платформы, а иногда и целые рынки. Независимые игроки открыто заявляют о своих чаяниях: они ждут, что регулятор сумеет создать благоприятные условия для развития бизнеса как на глобальных цифровых рынках, так и внутри страны, а также обеспечит эффективные меры защиты от экспансии доминирующих платформ.

Скорость, с которой новые угрозы для конкуренции появляются в технологической сфере, значительно выше, чем на традиционных рынках. В этом смысле важным элементом обеспечения конкуренции может стать отчетливая позиция регулятора о том, что «можно» и что «нельзя». И чем раньше он ее выскажет, тем более благоприятные последствия это повлечет как для рынка, так и для него самого. Промедление может свести на нет все усилия и позволит крупным технологическим экосистемам самостоятельно определять правила игры для всех участников рынка, игнорируя требования регулятора и интересы конкуренции.

Акцент на тарифы

Учитывая успехи и профессиональный бэкграунд нового руководителя ФАС России, можно ожидать, что служба начнет уделять больше внимания вопросам тарифного регулирования.

В ходе того же Антимонопольного форума Максим Шаскольский рассказал, что видит сдерживание темпа роста тарифов на уровне ниже инфляции в качестве приоритетной задачи ФАС России, при этом будут обеспечены объективные потребности переоснащения и модернизации инфраструктуры в соответствующей сфере. По его словам, также планируется цифровизация тарифного регулирования, которая должна упростить весь процесс рассмотрения и установления тарифов. Кроме того, расширится сфера применения эталонного регулирования, которое обеспечивает прозрачность структуры затрат и долгосрочность тарифов.

В любом случае ясно одно: тарифному регулированию предстоит оформиться в стройную концепцию, которая повысит эффективность регулируемых видов деятельности.

Новое постановление Пленума Верховного суда РФ

В начале года произошло еще одно значимое событие для антимонопольной сферы. 4 марта Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление №2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства». Этого документа ждали и антимонопольные юристы, и бизнес, и регулятор, потому что постановление представляет собой крупномасштабное обобщение правовых позиций ВС РФ в области конкурентного права. Последнее такое обобщение состоялось 13 лет назад, с принятием в 2008 году постановления Пленума ВАС РФ №30.

Новый Пленум содержит положения, которые могут всерьез повлиять на практику антимонопольных расследований: в документе красной нитью проходит приоритет содержания над формой, экономической сути отношений над формальными требованиями закона. Пленум разрешает противоречие между потребностью в правовой определенности и необходимостью учета в правоприменении экономических реалий.

Это, в свою очередь, должно улучшить качество антимонопольных расследований посредством повышения стандартов доказывания, углубления предмета анализа в привязке к экономической сути отношений. Кроме того, ужесточаются требования к раскрытию доказательств в ходе расследования ФАС России. Придержать ключевые доказательства до суда, не представляя их регулятору в рамках рассмотрения дела, теперь не получится.

ВС РФ напомнил, что принцип свободы договора является ключевым и его ограничение должно оцениваться по правилам разумного подхода. Требование добросовестного конкурентного поведения не отменяет свободу предпринимательской деятельности, вмешательство в которую возможно только при условии высокой степени риска для конкуренции и экономики в целом.

Регулятор сейчас стоит на пороге нового этапа своего развития, обусловленного объективной политико-экономической ситуацией в стране и в мире: все усилия должны быть брошены на восстановление и укрепление экономики, которая столкнулась с новыми вызовами, требующими адекватного ответа. Заявив новый курс, ФАС России следует быть готовой обозначить для рынка новые и понятные правила игры, а бизнес, в свою очередь, должен согласиться играть по этим правилам. Иначе желаемого компромисса и результативности будет трудно достичь.

Записала Юлия Карапетян