Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов в Челябинской области

Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту схода вагонов с углем на перегоне Сыростан – Хребет, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба). По версии следствия, 16 марта в 5:20 утра по местному времени с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда с углем. Пресс-служба ЮУЖД ранее сообщала о 19 вагонах. Всего в составе было 66 вагонов и два локомотива. Из-за схода оказалось повреждено железнодорожное полотно, движение на участке приостановлено.

Следственно-оперативная группа сейчас работает на месте происшествия, проводятся допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, а также иные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. Расследование продолжается.