Правительство Калмыкии намерено развивать аэропорт Элисты совместно с «Новапортом»

Правительство Калмыкии подписало соглашение о взаимодействии с сотрудничестве с ООО «Новапорт холдинг». Как сообщает пресс-служба главы республики, встреча состоялась в минувший понедельник в Элисте.

Глава «Новапорт холдинг» Сергей Рудаков отметил, что компания планирует начать развитие элистинского аэропорта, уже проработан ряд оптимизационных и реконструкционных вопросов. По его словам, в Калмыкии есть спрос по перевозкам, поэтому реконструкцией нужно заняться быстрее. «Мы будем развивать этот аэропорт, взаимодействовать с правительством Калмыкии. Думаю, регион, в котором мы начинаем работать, будет этим доволен»,— отметил господин Рудаков.

В правительстве Калмыкии отметили, что соглашение позволит республике повысить качество обслуживания пассажиров, мобильность населения, а также увеличит поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему, межрегиональные торгово-экономические связи республики.

Ъ-Средняя Волга