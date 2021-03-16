МВД предлагает ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

Для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, максимальный срок лишения свободы, может быть увеличен с двух до трех лет. Соответствующие изменения были разработаны МВД России и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Сейчас, ст. 264.1 УК предусматривает штраф до 300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. МВД РФ предложило ужесточить санкции для тех, кто ранее уже был судим по ст. 264.1 УК. Речь идет о штрафе до 500 тыс. руб., исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет.

Авторы инициативы уточнили, что введенная в 2014 году ст. 264.1 УК пьяных водителей не сдерживает. В 2020 году, по статистике ГИБДД, произошло 11,8 тыс. аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, поправки к статье вновь не сработают.

Об изменениях — в материале “Ъ” «Пьяным водителям подготовили новые сроки».