Роспотребнадзор: причиной заболевания школьников в Барнауле стали ротовирус и норовирус

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю установило причину вспышки заболеваемости среди учащихся школы № 128 Барнаула. Как сообщается на сайте ведомства, по данным лабораторных исследований у педагогов и детей обнаружены ротавирус и норовирус. В результатах проб продуктов, воды и внешней среды нарушений не найдено.

На прошлой неделе мэрия Барнаула сообщила, что в течение нескольких дней на занятия в образовательное учреждение не явились 140 человек (всего обучается 1 738). Из них у десятерых подтвердили диагнозы гастроэнтерит и ОРВИ.

С 15 марта учебный процесс обучения в школе возобновили (ранее его временно приостанавливали). В учреждении усилили контроль за уборкой мест общественного пользования, соблюдением правил личной гигиены, обеззараживанием воздуха и пр.

«По данным министерства здравоохранения Алтайского края дети, у которых отмечалась клиника кишечной инфекции, на 15 марта здоровы»,— говорится в сообщении ведомства.

Юлия Сасевич