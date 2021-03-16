Россия увеличила вложения в облигации США

Россия в январе увеличила объем вложений в американские казначейские ценные бумаги (US Treasuries) до $6,145 млрд, в декабре 2020 года он был на уровне $6,011 млрд, следует из данных Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,7 млрд, месяцем ранее было $1,2 млрд. На долю краткосрочных — $3,4 млрд по сравнению с $4,8 млрд в декабре 2020 года. Крупнейшими держателями госбумаг США в январе стали Япония ($1,27 трлн) и Китай ($1,09 трлн).

Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года — $164,3 млрд. Вывод резервов из американских гособлигаций Россия начала в 2014 году. В марте 2020 года вложения в госбумаги США были на уровне $3,85 млрд.