Строительство новой трамвайной линии в Краснодаре ведется в три смены

Фото: Администрация Краснодара

В Краснодаре работы по строительству новой трамвайной ветки по улице Московской на участке от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова идут в соответствии с графиком. Рабочие трудятся в три смены, сообщил на своей страничке в Telegram глава кубанской столицы Евгений Первышов.

«Это очень тесный участок, сейчас на нем сконцентрировано много техники, много специалистов. Конечно, прокладывать коммуникации в таких условиях непросто. К тому же, регулярно подводит погода. Это, пожалуй, сейчас единственный не зависящий от нас фактор, на который мы не можем повлиять. Уверен, что даже при плохой погоде хорошая организация работы, наличие техники и необходимых специалистов - не позволят сильно выбиться из графика. Даже если и будут отклонения из-за осадков, мы время наверстаем», - пишет градоначальник.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, работы по продлению трамвайной ветки от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова в Краснодаре стартовали 16 января. Подрядчик построит тяговую подстанцию, переустроит инженерные коммуникации на протяжении 1,6 км, построит 1,5 км ливневой канализации. Все работы планируется завершить в течение календарного года.

Ранее в мэрии озвучили масштабный проект строительства новых трамвайных линий в городе. Так, помимо продления путей по улице Московской, планируется построить трамвайную ветку в микрорайон Гидростроителей, жители которого сегодня страдают от невозможности выехать в город по причине пробок. Еще одна трамвайная линия должна протянуться в Восточно-Кругликовский микрорайон, но пока существует проблема с владельцами земли в частном секторе, по которому должны были быть проложены пути. Также трамвай планируется пустить до Международного аэропорта Краснодар, продлив ветку от разворотного кольца на улице Бершанской в Пашковском микрорайоне. Последним масштабным строительством трамвайных путей в Краснодаре было соединение двух линий по улице Садовой и улице Московской по Садовому путепроводу в 1998 году.

Василий Хитрых