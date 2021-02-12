В Краснодаре завершают модернизацию канализации на участке строительства трамвайной линии

В Краснодаре работы по модернизации канализационных сетей на участке строительства новой трамвайной линии на пересечении с ул. им. Петра Метальникова выполнены на 90%, на пересечении с ул. Солнечной — на 80%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На пересечении улиц Московской и Солнечной демонтированы опоры контактной сети, асфальтобетонное покрытие, рельсы и шпалы, продолжаются работы по прокладке кабельной линии для обогрева стрелочного перевода, монтажу дренажной канализации, близятся к завершению работы по переустройству сетей связи. На следующей неделе планируется приступить к монтажу защитных конструкций на сетях водопровода и ливневой канализации.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, работы по продлению трамвайной ветки от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова в Краснодаре стартовали 16 января. Подрядчик построит тяговую подстанцию, переустроит инженерные коммуникации на протяжении 1,6 км, построит 1,5 км ливневой канализации. Все работы планируется завершить в течение календарного года со дня заключения контракта.

Ольга Логинова