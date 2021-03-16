16 марта, вторник
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Коренная американка впервые стала членом кабинета министров США

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Деб Холанн на пост главы МВД страны. Она стала первой представительницей коренного населения Америки, занявшей пост в кабинете министров США.

За утверждение госпожи Холлан министром внутренних дел проголосовал 51 сенатор, против — 40. В числе представителей Республиканской партии, примкнувших к демократам во время голосования, были сенаторы Линдси Грэм, Лиза Мурковски, Дэн Салливан и Сьюзен Коллинз.

Деб Холанн — представительница народа пуэбло, резервация которого находится в штате Нью-Мексико. В задачи министра внутренних дел входит отношения правительства США с коренными народами, а также разработка политик на землях федерального и племенного подчинения.

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