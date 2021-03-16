«Азбука вкуса» пошла навынос

Продуктовая сеть «Азбука вкуса» апробирует формат доставки горячего кофе через приложение. Эксперты указывают, что маржинальность в категории достигает 80%. Кроме того, компания таким образом рассчитывает увеличить средний чек через приложение, а также усилить собственную доставку, чтобы не платить агрегаторам.

Продуктовая сеть «Азбука вкуса» апробирует формат доставки горячих напитков через собственную службу «АВ экспресс меню» в Москве, об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе ритейлера. Эксперимент пройдет на базе пяти магазинов, уточняют там. Срок доставки — до 30 минут, в тестовом режиме потребителям будет доступно шесть видов американо, в дальнейшем ассортимент планируется расширить.

Если формат окажется успешным, «Азбука вкуса» рассчитывает тиражировать его на все 157 точек продаж кофе и напитков внутри магазинов, из которых 144 располагается в Москве.

В компании отмечают, что речь идет про маржинальную категорию для продуктовой розницы. Учитывая сегмент, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает валовую маржинальность для «Азбуки вкуса» в 75–80%. По мнению эксперта, ритейлер таким образом в первую очередь рассчитывает включить кофе в те заказы, которые уже делают пользователи. Кроме того, это возможность для компании создать дополнительное преимущество своей доставке: «У них растут онлайн-продажи, но во многом за счет агрегаторов и дарк-сторов, при этом у сети много своих лояльных пользователей».

Представитель «Яндекс.Лавки», которая также развивает доставку горячего кофе с доставкой, сообщил, что сейчас услуга доступна в 160 точках в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. За шесть месяцев количество горячих напитков в их чеках выросло втрое, уточняет он. В ГК «Шоколадница» (одноименные кофейни, а также сети «Кофе Хауз» и «Ваби Саби») онлайн-продажу горячих напитков — американо, фильтр-кофе, латте и капучино — осуществляют за счет агрегаторов из тех кофеен, откуда доставка возможна в пределах 20 минут. По словам представителя группы, горячие напитки входят в каждый третий онлайн-заказ.

В «Азбуке вкуса» признают, что латте и капучино, по результатам их тестов, пока не выдерживают транспортировки и через 10–15 минут превращаются в обычный кофе с молоком.

«Яндекс.Еда» разработала 15-минутные зоны доставки, чтобы кофе не остывал, объясняют там. В Delivery Club комментируют, что формат упаковки разнится от партнера к партнеру. На рынке не существует готовых упаковочных решений для доставки напитков, рассказывают в «Шоколаднице»; сама группа остановилась на использовании специальной герметичной крышки, которую покупатель меняет на обычную при получении напитка. «Азбука вкуса» планирует использовать для доставки специальные термосумки с подогревом.

Российский рынок кофе из-за пандемии за первые восемь месяцев 2020 года сократился на треть, оценивали ранее в ассоциации «Росчайкофе». Основной ущерб пришелся на общепит, работа которого была остановлена в большинстве регионов страны на несколько месяцев.

Никита Щуренков