Лечение ВИЧ записали на диагностику

В России годами не решается проблема со средствами диагностики для пациентов с ВИЧ, говорится в обращении движения «Пациентский контроль» к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В письме содержится призыв раскрыть статистику по проведенным в РФ исследованиям на вирусную и иммунную нагрузку, поскольку без регулярного тестирования невозможно определить, эффективно ли действуют лекарства на ВИЧ-положительных. Кроме того, без этого трудно оценить, насколько эффективно тратятся государством средства на покупку лекарств. В Минздраве претензии пока не прокомментировали.

Представители общественного движения «Пациентский контроль» (объединяет людей с социально значимыми заболеваниями) обратились к министру здравоохранения России, попросив обратить внимание на проблему, которая фиксируется годами. Речь идет об обеспечении средствами мониторинга состояния здоровья людей, живущих с ВИЧ,— им регулярно необходимо делать тест на вирусную нагрузку (измерение уровня РНК ВИЧ в крови) и иммунную нагрузку (количество CD4+-лимфоцитов). Проведение таких анализов показывает, насколько эффективно действует назначенная врачом терапевтическая схема лечения.

Препаратами граждане с ВИЧ обеспечиваются бесплатно — за счет средств федерального бюджета (субсидии). Регионы и муниципалитеты также могут проводить и свои закупки. Успешно подобранная схема лечения пациента подавляет активность вируса, в результате человек с ВИЧ может жить обычной жизнью. Однако препараты могут вызывать побочные эффекты, а также не действовать на ряд пациентов — у них может наблюдаться лекарственная устойчивость (резистентность). «Прием неэффективной терапии приводит к прогрессированию ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, возрастанию риска передачи ВИЧ-инфекции, в том числе в дискордантных парах (ВИЧ только у одного из партнеров — “Ъ”), может привести к развитию резистентных форм вируса и отрицательно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России», — говорится в обращении (есть в распоряжении “Ъ”).

На сайт «Перебои.ру» (проект «Пациентского контроля») сообщения об отказах в своевременных обследованиях в 2020 году поступили из 22 российских регионов, в 2019 году — из 18, в 2018 году — из 24. Региональные власти указывали, что причиной является «нехватка тестов, возникшая из-за увеличения общего количества исследований», а в ряде регионов дефицит образовался из-за нехватки бюджетных средств.

В обращении также указывается, что «в открытых источниках зачастую отсутствует информация, какому числу пациентов и в каком объеме проводятся исследования»: «Это не позволяет получить объективное представление о ситуации с лечением ВИЧ-инфекции в регионах и оценить уровень исполнения обязательств по обеспечению диагностическими средствами в соответствии с Национальными рекомендациями от 2020 года по диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ». В связи с этим «Пациентский контроль» просит представить данные о числе пациентов, которые в 2018–2020 годах прошли такие исследования.

В распоряжении “Ъ” также есть доклад проекта «Коалиция по готовности к лечению» (проводит независимый мониторинг госзакупок), который будет опубликован в ближайшие дни. Эксперты проанализировали данные закупок тест-систем, в том числе для мониторинга терапии, за 2018 и 2019 годы. Для исследования были выбраны 20 регионов, в которых зафиксирована наибольшая пораженность ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения. В частности, это Кемеровская (зарегистрировано 1934,9 живущего с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская (1906,2), Свердловская (1828,1), Самарская (1486,8), Оренбургская (1462,6) и Челябинская (1324) области. В 2018 году на 20 наиболее пораженных регионов приходилось 58% пациентов, состоящих на диспансерном учете (369 882 человека) в России, и 56,6% пациентов, получающих лекарства (227 346 пациентов). Официальные данные за 2019 год пока не публиковались.

Проведя мониторинг закупок в наиболее пораженных регионах, «Коалиция по готовности к лечению» выявила «неоднородную картину в распределении денежных средств как по регионам, так и по годам». В докладе говорится, в частности, о явном дисбалансе количества тестов на вирусную нагрузку и клетки CD4, «хотя данные тесты должны проводиться одинаковое количество раз в год на пациента». Так, количество тестов на вирусную нагрузку составило 66% от общего объема закупок, а на иммунный статус — 3%. Доля же тестов на лекарственную устойчивость составила только 0,3%. В 2018 году эти данные составляли 52%, 48% и 0,1% соответственно. При этом в докладе напоминается, что, согласно исследованию НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, средний уровень лекарственной устойчивости у пациентов превышает 5%. «Однако в России в 2019 году в исследуемых регионах тесты на резистентность были проведены всего у 1,3% пациентов, если исходить из того, что антиретровирусную терапию получали не менее 227 346 человек»,— говорится в докладе.

Глава отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов заявил, что доклад — это первая подобная работа в России: закупки децентрализованы, открытых данных по тестированию крайне мало. По его словам, средств на закупку средств мониторинга выделяется недостаточно как федеральным центром, так и региональными властями: «Основные средства брошены на лечение, а диагностика осталась в стороне. При этом не все регионы тратятся на нее, довольствуясь федеральной субсидией». Он отметил, что в России делается «катастрофически мало тестов на резистентность», и назвал огромной проблемой перебои с тестами на вирусную нагрузку: «Без этого не понять, эффективно ли лечение. А также не понять, эффективно ли мы тратим средства на сами лекарства, если не знаем, действуют ли они. Более того, именно тест на вирусную нагрузку дает уверенность в том, что вирус не будет распространяться далее».

В Минздраве на запрос “Ъ” о том, как контролируется диагностика ВИЧ, а также какова, по данным ведомства, была обеспеченность средствами диагностики в последние три года, не ответили.

Юлия Тимофеева, Валерия Мишина