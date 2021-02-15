Аналитики проекта «Если быть точным» представили обновленный рейтинг российских регионов по ситуации с ВИЧ. Самыми проблемными оказались Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым. Исследователи опирались на данные от Минздрава и Роспотребнадзора за 2019 год. Эксперты считают, что при всех вопросах к официальной статистике этот рейтинг наиболее близок к реальности. Впрочем, при любых данных, методы борьбы с эпидемией ВИЧ в России не особенно отличаются, указывают они.

Проект «Если быть точным» (создан благотворительным фондом «Нужна помощь») собирает и анализирует статистику по социальным проблемам. Проблему распространения ВИЧ-инфекции в России исследователи изучают с 2014 года, но в этот раз у них возникла проблема с получением официальных цифр. «В исследовании мы использовали много региональных данных Минздрава РФ,— рассказала “Ъ” аналитик проекта Ксения Бабихина.— Ранее они публиковались на сайте ФГБУ ЦНИИОИЗ (Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения.— “Ъ”) в эпидемиологических справках по ВИЧ. Но данные за 2019 год ЦНИИОИЗ не публиковал и отказался предоставить их по запросу, так же поступил и Минздрав. В итоге цифры были получены через Росстат, но вся эта история заняла время, поэтому исследование вышло позже планируемого».

Для расчета рейтинга аналитики проекта разработали собственную методику. «Данных по ВИЧ-инфекции много, мы выбрали наиболее говорящие, ключевые показатели»,— комментирует Ксения Бабихина. Среди них — процент населения, обследованного на ВИЧ за год; количество человек, живущих с ВИЧ; сколько из них состоит на учете; какой процент из состоящих на учете получает лечение; количество умерших за год от ВИЧ-инфекции и т. д. «Мы рассчитали условный индекс для каждого критерия, затем трансформировали и сложили. Если регион проседает по одному показателю, например, по числу состоящих на учете, но по другим все более или менее хорошо, то регион не попадет вниз»,— объясняет госпожа Бабихина.

Аналитики разделили все регионы на пять групп (внутри них нет ранжирования по местам). Самая проблемная — группа Е. Туда, как и годом ранее, попали Иркутская, Кемеровская и Ленинградская области. К ним присоединились Оренбургская область и Республика Крым — они оказались на месте Новосибирской и Челябинской областей, где ситуация с ВИЧ немного улучшилась. «Иркутская и Кемеровская области уже шестой год подряд становятся регионами с самой высокой выраженностью проблемы — у них, в частности, высокая смертность от ВИЧ,— отмечают в проекте.— Ленинградская область с низким охватом лечения попадала туда пять раз. Оренбургская — третий раз, там мало заболевших стоят на учете, зато много новых случаев. То есть ситуация существенно не меняется. В Республике Крым ситуация ухудшилась по сравнению с прошлым годом в связи с низким охватом лечения и низкой постановкой на диспансерный учет». В группу А — лидеры по борьбе с ВИЧ — вошли 13 регионов, в том числе Сахалинская, Брянская области, Ингушетия, Калмыкия и Чувашия. Свои позиции улучшили Татарстан, Липецкая область и Забайкальский край. Москва осталась в группе D (проблема выражена выше среднего), Санкт-Петербург — в группе С (средняя выраженность проблемы). «Наша цель — показать, где "болит" больше»,— говорит аналитик. Авторы рейтинга подчеркивают, что он «имеет собственные ограничения» и его рекомендуется использовать как отправную точку к более детальному анализу региона.

Одно из ограничений — отличие данных Минздрава и Роспотребнадзора. «Минздрав регистрирует только тех, кто приходит в медучреждения, и дает по ним охват лечением. А в Роспотребнадзор приходит информация о результатах теста на антитела к ВИЧ — но не все заболевшие потом встают на учет. Разница в цифрах составляет до 20%,— рассказал “Ъ” завотделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.— Тут идет большая дискуссия, но Минздрав настаивает на своей методике, потому что в этом случае показатели охвата лечением лучше». В случае нестыковки данных авторы рейтинга выбирали самые большие цифры, пояснила “Ъ” госпожа Бабихина.

По данным научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к 30 сентября 2020 года в России жили 1 097 182 человека с диагнозом «ВИЧ-инфекция», на диспансерном учете состояли 770 122 человека. Антиретровирусную терапию получали 581 555 пациентов, из них 25 915 лечение прервали по собственной инициативе.

«Результаты ранжирования регионов мы видели и согласны с ними,— заявил “Ъ” координатор Коалиции по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа Григорий Вергус.— Судя по всему, был взят самый пессимистичный сценарий. И с таким выбором я полностью согласен. Это в природе эпидемии: мы всегда недотестируем, не можем собрать полные сведения о ситуации и так далее». Он подчеркнул, что у ведомств очень сложно достать точные данные по ВИЧ, поэтому их размещение — это огромное достижение.

«Я видел этот рейтинг, но в работе пользуюсь списком десяти самых пораженных регионов. Он рассчитывается по количеству заболевших на 100 тыс. населения»,— сказал “Ъ” директор ВИЧ-сервисной организации «СПИД, статистика, здоровье» Денис Годлевский. В этом списке на первых местах — Кемеровская, Новосибирская, Челябинская, Иркутская и Оренбургская области. По мнению эксперта, такая разница в статистике не принципиальна для борьбы с эпидемией. «По данным Роспотребнадзора, у нас более миллиона людей живет с ВИЧ. По оценочным данным ООН — более 1,5 миллиона. Но в любом случае делать надо ровно одно и то же: расширять тестирование, вводить экспресс-тесты, расширять охват лечением,— говорит господин Годлевский.— По лечению есть серьезный прогресс последние годы. Но по сопутствующим услугам — например, по диагностике или проверке эффективности лекарственной терапии — ситуация аховая. Тут три года подряд идет снижение финансирования». Он подчеркивает, что в борьбе с ВИЧ важна политическая воля: «Надо рассказывать о проблеме, обучать, как защититься. А сейчас курс довольно консервативный».

Анастасия Курилова