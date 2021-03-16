Участки выкупаются в роскоши

Городским властям придется значительно переплатить за выкуп участков для проведения реконструкции внутриквартальной дорожной сети. Судебная экспертиза определила, что за изъятие восьми участков и торговых комплексов в центре Перми мэрия должна заплатить 351 млн руб.— это на 70% больше запланированных муниципалитетом сумм. По данным источников, выкуп этих восьми площадок мэрия ранее оценивала в 205 млн руб. По данным „Ъ-Прикамье“, это может скорректировать программу изъятия недвижимости — выкупаться в первую очередь могут только находящиеся в центре крупные участки.



В краевом арбитраже рассматривается 16 исков об изъятии участков в муниципальную собственность Перми. Об этом „Ъ-Прикамье“ стало известно от источника, близкого к городским властям. Из них судебная экспертиза определила стоимость выкупа по восьми объектам: по ул. Крисанова, 12б, изъятие стоит 132,2 млн руб. (владелец объекта Елизавета Кириленко); ул. Ленина, 70б,— 25,9 млн руб. (Антон Масленок); ул. Ленина, 84а,— 29,8 млн руб. (три объекта за Аллой Кириленко); ул. Островского, 93,— 157 млн руб. (ООО «Островского, 93»); ул. Петропавловская, 60,— 2,1 млн руб. и Комсомольский проспект, 27,— 3,7 млн руб. (оба объекта за Натальей Носовой). Общая сумма по восьми участкам, утвержденная судебной экспертизой, составляет 351 млн руб., тогда как, по оценке департамента земельных отношений, за выкуп этих объектов планировалось заплатить на 70% меньше — 205,5 млн руб.

Напомним, в рамках реконструкции внутриквартальной дорожной сети в Перми планируется изъять 51 объект недвижимости, включая частные земли и торговые комплексы, расположенные на них. На эти цели в краевом и городском бюджете запланировано 567 млн руб. Городские власти заключили семь соглашений об изъятии недвижимости. Предприниматели, не согласные с планами властей и выкупной ценой земель, ранее обратились в суд.

Владельцы ТЦ по ул. Крисанова, 12в (господа Берман, Негашев и Лев) в суде согласились на изъятие земли под ТЦ на ул. Крисанова, 12в, но сейчас в арбитраже рассматривается иск мэрии о принудительном изъятии этого участка и ТЦ на нем. Суд установил также выкупную стоимость для недвижимости, которой владеют Александр Кириленко и его дочь Елизавета (павильоны на ул. Ленина, 84а, и ТЦ на ул. Крисанова, 12б). Киоски возле Театра-Театра арбитраж оценил в 29,8 млн руб., но позднее снизил цену до 28,5 млн руб. Постановлением суда стоимость ТЦ на ул. Крисанова, 12б, определена в 132,2 млн руб. Однако соглашения с предпринимателями по обоим объектам не заключены, администрация в судебном порядке намерена принудительно изъять киоски и торговый центр.

На минувшей неделе апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу департамента земельных отношений о принудительном изъятии участка и здания торгового комплекса на ул. Островского, 93а. В декабре арбитраж назначил выкупную цену за указанную недвижимость в размере 157 млн руб. По сведениям kartoteka.ru, владеет активом ООО «Островского, 93», принадлежащее предпринимателю Сергею Панфилову, владельцу ТЦ «Бизнес Галереи» и оператору ТБО «Чистый город».

Владелицу недвижимости под салоном «Евробукет» Людмилу Михейчеву цена в 53,9 млн руб. не устроила, и она провела собственную оценку своего имущества. «Согласно отчету, предусматривающему в том числе ущерб, который будет нанесен деятельности Людмилы Александровны в этом помещении, выкупная стоимость составляет 89 млн руб.»,— пояснила представитель Людмилы Михейчевой. По словам предпринимателя, если участок на Комсомольском проспекте, 23, изымается для муниципальных нужд, то ей «все равно придется съехать» из павильона, однако госпожа Михейчева не согласится на выкупную стоимость, предложенную мэрией.

Владелец кафе «Марья» на ул. Ленина, 70б, Антон Масленок считает справедливой сумму 25,9 млн руб., в которую судебная экспертиза оценила изъятие его кафе, участка, убытки и упущенную выгоду. Бизнесмен полагает, что на эти средства «гипотетически» можно приобрести или построить объект, сопоставимый с кафе «Марья», однако площадка уже не будет находиться в самом центре города. «Если администрация хочет построить на месте кафе проезд, нужно сначала представить обоснование, для чего это нужно, какую разгрузку новый проезд даст существующим дорогам»,— заметил господин Масленок, добавив, что сейчас ни ему, ни жителям близлежащих домов неизвестно обоснование планируемой стройки.

В пермской мэрии считают, что заключение эксперта по оценке объектов недвижимости оценивается судом наряду с другими доказательствами и «не имеет для суда заранее установленной силы». В департаменте земельных отношений (ДЗО) подчеркнули, что завершили оценку по участкам к изъятию и ознакомили с ней правообладателей. ДЗО будет продолжать отстаивать свою позицию во всех судебных инстанциях. «Возмещение в связи с изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд будет произведено в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ после прохождения всех судебных инстанций»,— добавили в департаменте.

По данным „Ъ-Прикамье“, пермские чиновники раздумывают над возможными вариантами экономии. Одним из них может стать избирательное изъятие объектов — лишь в случаях, когда речь идет о крупной недвижимости, расположенной в центре. Участки на периферии могут быть изъяты в последнюю очередь.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева отметила, что если к судебной экспертизе в рамках дела будут высказаны замечания, то может быть назначена повторная экспертиза. «Важно, какую сумму в решении укажет суд. Как только решение вступит в законную силу, возможно после апелляции или кассации, эта цена выкупа будет считаться единственно законной и установленной»,— заметила Марина Медведева.

Евгения Ахмедова