Файез Саррадж покинул пост самолетом

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж покинул страну до официальной передачи полномочий недавно избранным властям. Предполагается, что новое правительство Ливии будет утверждено во второй половине марта. Пока же политики на востоке и западе пытаются понять, смогут ли они вместе управлять страной после семи лет двоевластия. Одна из актуальных проблем — объединение парламента, который должен одобрить новую исполнительную власть.

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж покинул в воскресенье страну, передав полномочия своему заместителю Ахмеду Майтигу «до возвращения из поездки». Соответствующий указ опубликовали сразу несколько арабских СМИ. До сих пор, уезжая из Ливии, господин Саррадж подобных решений не принимал. Дата его возвращения неизвестна.

Некоторые СМИ предположили, что глава ПНС может и вовсе не вернуться в Ливию.

«Саррадж окончательно покинул свой пост, уехал из страны и уже не вернется в Триполи»,— сообщил агентству ТАСС неназванный информированный источник. По его словам, именно Ахмед Майтиг передаст управление страной избранной в начале февраля новой исполнительной власти — Президентскому совету во главе с бывшим послом в Греции Мухаммедом аль-Манфи и премьер-министру Абдель Хамиду Дбейбе. Они должны управлять Ливией до всеобщих выборов, намеченных на конец декабря. Предполагается, что господин Дбейба завершит формирование правительства к 26 февраля и представит программу его работы на утверждение парламента до 19 марта. Однако ряд источников утверждают, что господин Саррадж все же вернется домой после лечения в Италии, где будет прооперирован.

Процесс формирования новых органов власти совпал с десятой годовщиной начала протестов в Ливии, которую отмечают в эти дни. Эти события привели к падению режима Муаммара Каддафи, гражданской войне и расколу страны. Так, на западе в Триполи базируется международно признанное ПНС, а восток контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Там же заседает часть Палаты представителей (парламента) под руководством спикера Агилы Салеха. Его полномочия также имеют международное признание. Сейчас ливийские политики при помощи ООН пытаются в очередной раз найти компромисс и создать единые органы власти. Последняя попытка примирения провалилась в апреле 2019 года после наступления армии Хафтара на Триполи. Процесс возобновился спустя 14 месяцев, когда силы ПНС при поддержке Турции смогли отбить столицу и отбросить хафтаровцев к Сирту. Вмешательство Каира, а также совместные договоренности Анкары и Москвы не позволили продолжить наступление сил ПНС на восток.

И Мухаммед аль-Манфи, и Абдель Хамид Дбейба уже начали знакомство с положением дел в Ливии.

Так, господин Дбейба встретился с управляющим Центробанком и приступил к рассмотрению кандидатур на министерские посты. А господин аль-Манфи отправился на восток страны. «Наша цель — единство нации, истинное примирение»,— написал он в Twitter. Первым пунктом поездки стал Бенгази, где состоялась встреча с Халифой Хафтаром, неприемлемым для властей на Западе партнером по переговорам. Поэтому далеко не все одобрили встречу в Бенгази. Глава базирующегося в Триполи Высшего государственного совета Ливии, исполняющего консультативные функции при ПНС, Халед аль-Мишри назвал ее «негативным посланием ливийцам», которое не имеет ничего общего с объединением нации, после всех разрушений и трагедий, причиненных Халифой Хафтаром.

Несмотря на опасения, что фельдмаршал не признает новую власть, Халифа Хафтар лично подтвердил избранному главе Президентского совета поддержку со стороны военных на востоке. Впрочем, как он поведет себя в дальнейшем, особенно если дело дойдет до объединения военных структур, неизвестно. Состоялись также встречи Мухаммеда аль-Манфи с депутатами восточной части Палаты представителей и ее спикером Агилой Салехом. Господин Салех также претендовал на пост главы Президентского совета. Он в паре с министром внутренних дел ПНС Фатхи Башагой в качестве кандидата в премьер-министры считался фаворитом голосования делегатов Ливийского форума политического диалога, однако неожиданно уступил альянсу аль-Манфи—Дбейба. Теперь господину Салеху важно удержать контроль над ситуацией в Ливии, хотя за последнее время он не раз подчеркивал, что не претендует на власть и идея баллотироваться на президентский пост принадлежала не ему, а «патриотическим силам». При этом он напомнил, что проходящий сейчас в Ливии национальный диалог берет начало именно от его политической инициативы о примирении, высказанной в прошлом году и подхваченной Каиром, а потом и всеми остальными игроками.

«Необходимо дать шанс новому правительству страны, и, если оно пойдет не по правильному пути, мы выскажемся о своей позиции»,— предупредил господин Салех, вернувшись неделю назад из поездки в Каир.

Однако удержать свои позиции Агиле Салеху непросто. Около 100 депутатов начали с воскресенья собираться в городе Сабрата в 75 км к западу от Триполи, чтобы обсудить подготовку к историческому пленарному заседанию, на котором должны быть утверждены новые власти Ливии. Заседание планировалось на понедельник, но его отложили на день, ожидая опоздавших. В планах — выбор способа утверждения правительства (очно или онлайн), места проведения парламентской сессии и председателя заседания. Среди вариантов — первые заместители спикеров двух частей Палаты представителей, самый старый или молодой из ее членов.

Арабские СМИ намекают, что собравшиеся в Сабрате хотят «подвинуть» Агилу Салеха.

Сам он и близкие ему депутаты провели в понедельник собственные консультации в Тобруке, на востоке страны, предложив организовать общее заседание Палаты представителей в Сирте — фактически на линии прекращения огня. С подачи окружения господина Салеха также появилась информация, что все решения, принятые в Сарбате в его отсутствие, не будут признаны легитимными по договоренности с ООН. Раскол парламента вызывает обеспокоенность ливийцев, так как может затруднить утверждение новой власти и весь дальнейший политический процесс.

На других треках национального диалога прогресс более очевиден. Так, в начале февраля впервые за семь лет в Ливии при поддержке ООН был согласован единый бюджет. Пока он рассчитан только на два месяца в надежде на то, что уже новая исполнительная власть утвердит полный бюджет до конца года. Кроме того, совет директоров ЦБ принял решение о выделении беспроцентной ссуды ливийским коммерческим банкам для погашения задолженностей по неоплаченным чекам. Ранее была также достигнута договоренность об унификации обменного курса национальной валюты. Еще одним позитивным фактом стал первый почти за два года рейс гражданского самолета из Триполи в Бенгази, совершенный в середине прошлой недели. На борту находилась делегация руководства национальной авиакомпании, которое, как и почти все органы власти и административные структуры в Ливии, ранее было разделено на две части.

Марианна Беленькая