Ливийские тяжеловесы проиграли выборы

Ливийцы выбрали новое единое руководство страны на переходный период. Список, включающий самых известных не только внутри Ливии, но и за ее пределами политиков — спикера базирующейся на востоке Палаты представителей Агилы Салеха и главы МВД контролирующего Триполи Правительства национального согласия, проиграл менее ярким кандидатам. Это вызывает вопросы касательно будущей работоспособности новых органов власти.

75 делегатов Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) заседали в Женеве с понедельника, пытаясь выбрать новое единое руководство страны из 45 человек, выдвинувших свои кандидатуры на должности главы Президентского совета и премьер-министра. Предполагалось, что победители должны набрать 70% голосов выборщиков в одной из коллегий, каждая из которых представляла интересы регионов Ливии (Триполитании, Киренаики и Феццана). Этого не удалось никому, и делегаты приступили ко второму способу голосования. В течение двух дней были сформированы четыре списка по четыре имени в каждом: глава Президентского совета, два его заместителя и премьер-министр. Голосование проводилось в пятницу в два тура.

Во второй тур вышли два списка. В первом на пост главы Президентского совета претендовал Агила Салех, а на пост премьер-министра — Фатхи Башага. Именно они считались фаворитами.

Предполагалось, что союз столь ярких политиков, представляющих восток и запад страны и поддерживаемых с одной стороны Москвой и Каиром, а с другой Анкарой, не может проиграть.

Но победила совсем другая четверка. Премьер-министром стал уроженец Мисраты, председатель совета директоров Ливийской холдинговой компании по развитию и инвестициям (LEDCO) и основатель движения «Ливия будущего» Абдель Хамид Дбейба. Президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манфи, представляющий Киренаику. Ранее он был послом Правительства национального согласия в Греции. Был объявлен Афинами в декабре 2019 года персоной нон грата после того, как Триполи и Анкара подписали Меморандум по морским зонам. Будучи выходцем из Тобрука, он тем не менее не поддерживал Халифа Хафтара. Вице-президенты — Муса аль-Куни (от Феццана) и Абдалла Хуссейн аль-Лафи (Триполитания).

Работа ЛФПД осуществляется под эгидой Миссии ООН при поддержке Ливии и поддерживается международным сообществом. При этом у многих дипломатов и экспертов есть вопросы к тому, по каким принципам избирались делегаты форума, а также проходило выдвижение кандидатов в исполнительные органы власти. Есть вопросы и у самих ливийцев. Смысл претензий зависит от политического лагеря.

Задача новых властей Ливии — довести страну до намеченных на 24 декабря парламентских и президентских выборов, а также успеть провести до этого референдум по конституции.

Впереди также формирование нового временного правительства и реализация соглашения о прекращении огня.

Избрание нового руководства Ливии не ставит точку в конфликтах внутри этой страны. «Разногласия и конфликты интересов между регионами и даже внутри них останутся. Более того, вполне могут возникнуть некоторые трудности, особенно при формировании полноценного правительства. И, конечно же, влияние будут продолжать оказывать различные государства, которые до сих пор вмешивались в ситуацию в Ливии»,— сказал “Ъ” исследователь по ливийской проблематике в нидерландском Институте международных отношений «Клингендаль» Джалял Харшауи. По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, тот факт, что выиграл список, в который входят недостаточно авторитетные люди, вызывает вопрос о готовности ливийцев принять новое руководство страны. «Многое будет зависеть от того, кто получит новые министерские портфели»,— сказал собеседник “Ъ”.

Один из самых острых вопросов на ближайшие дни — реализация соглашения о прекращении огня. Напомним, что, согласно документу, к 23 января из Ливии должны были быть выведены все иностранные военные и наемники, число которых, по оценке и. о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, насчитывало по меньшей мере 20 тыс. человек. Прежде всего речь шла о турецких военных, сирийских наемниках, привезенных в Ливию как Турцией, так и Россией, а также наемниках из Чада, Судана и ЧВК «Вагнер». Анкара отказываться от военного сотрудничества с Триполи не собирается, ссылаясь на заключение официальных соглашений с Правительством национального согласия. «Военное присутствие Турции в любом регионе — вклад в мир и стабильность. Нас пригласили в Ливию власти африканской страны»,— сказал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на призыв своего французского коллеги Эмманюэля Макрона вывести турецкие войска из Ливии. Россия же и вовсе не признает присутствия своих военных на ливийской территории и избегает разговоров о наемниках. Все это обсуждается в эти дни в ходе заседания очередного раунда объединенного военного комитета 5+5 в Сирте. Его работа должна завершиться в воскресенье.

Марианна Беленькая