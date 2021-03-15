Поспорили по матери

В понедельник в Москве прошли дебаты о скандальном законопроекте, который предполагает запрет суррогатного материнства для иностранцев и одиноких россиян. Кроме того, соавтор проекта, депутат Госдумы Николай Земцов предложил лишать возможности «родить» ребенка от суррогатной матери женщин после 55 лет: они, по его словам, слишком стары для воспитания детей. Ему противостоял адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых по громкому делу о «торговле» младенцами, выношенными суррогатными матерями. Он назвал заявления депутата «бредом сивой кобылы» и выразил надежду, что «дискриминирующий россиян» законопроект «в таком виде чтения не пройдет».

Встречу в пресс-центре информагентства «Национальная служба новостей» Николай Земцов начал с пугающей его информации: оказывается, среди одиноких иностранных мужчин, которые прибывают в Россию для получения услуг суррогатного материнства, «есть лица, больные СПИДом». Не пояснив сути своих опасений, депутат перешел на шепот: «Эта область, как нам удалось выяснить, вся пронизана большими деньгами. Мне говорили, что это второй "Газпром"». Более громким голосом господин Земцов стал благодарить Следственный комитет России (СКР) за то, что тот начал возбуждать уголовные дела и бороться с «продажей наших детей за границу». По его словам, «тысячи мужчин» приезжают в Россию, чтобы «купить детей», и им способствуют «коррупция, банальный подкуп служителей загса». По мнению депутата, права на услугу суррогатного материнства необходимо лишить иностранных граждан, не состоящих в браке россиян и россиянок, а также женщин возраста до 25 и после 55 лет.

Игорь Трунов назвал высказанные Николаем Земцовым «страсти про геев», якобы покупающих детей, «бредом сивой кобылы».

По словам адвоката, в российском праве существует презумпция невиновности, и «никто не имеет право развешивать ярлыки и называть кого-то бандой, пока не было обвинительного приговора суда». «Пока что ни один из фактов продажи детей за границу не подтвердился, а возбуждение уголовного дела не является фактом преступления, и люди часто оказываются невиновными,— пояснил адвокат.— Из России нельзя незаконно вывезти ребенка, для этого нужно получить много документов. В противном случае вы обвиняете Минюст в том, что он насквозь коррумпирован».

Адвокат Игорь Трунов Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, в последние несколько лет в России было возбуждено несколько уголовных дел в отношении людей, оказывающих юридическое и медицинское сопровождение суррогатного материнства, а также некоторых суррогатных матерей. Чаще всего обвиняемым вменяют куплю-продажу находящихся в беспомощном состоянии людей (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). В конце февраля СКР завел дело в Красноярске по факту обнаружения девяти младенцев, предназначенных, по версии следствия, для продажи, четверо подозреваемых были задержаны, а дети оказались в доме малютки.

Вице-спикер парламента Петр Толстой инициировал законопроект, запрещающий предоставление услуг по суррогатному материнству иностранным гражданам и россиянам, не состоящим в браке.

Господин Толстой отметил, что запретить саму процедуру суррогатного материнства законопроектом не предлагается — речь идет о запрете «продажи детей иностранцам через процедуру суррогатного материнства».

Тогда ряд экспертов назвал документ «дискриминационным по признаку супружеского статуса» и не соответствующим Конституции, гарантирующей равенство граждан.

Игорь Трунов рассказал, что в год в России суррогатные матери рождают около 22 тыс. детей, и только 5% из них уезжают за границу. По его словам, суррогатное материнство вполне законно работает в США, Франции, Бельгии, Грузии и многих других странах. Проблема суррогатного материнства в России, по мнению адвоката, в «эмоциональном отношении» некоторых представителей власти к этой проблеме, которое «не имеет ничего общего с законом и правами».

«Наше законодательство говорит о том, что мужчины и женщины в браке или нет равны в своих правах»,— пояснил господин Трунов.

По его словам, антиконституционный приказ Минздрава №102 исключил мужчин из процедуры получения услуги суррогатного материнства, но в 2010 году юристам удалось его оспорить. С тех пор одинокие мужчины проходят двойной фильтр и по решению суда становятся отцами таких детей.

Участникам пресс-конференции присылали вопросы журналисты и зрители, и адресованы они были в основном Николаю Земцову. На вопрос, где лучше было бы ребенку — в детском доме или в нетрадиционной семье с двумя мамами или папами, господин Земцов ответить не смог. Несколько смутившись, он заговорил о «педофилах». Игорь Трунов обвинил депутата в «подмене понятий» и напомнил ему, что знаком с несколькими процессами над священнослужителями, которых обвиняли в подобных преступлениях: «Это совершенно не значит, что все священники педофилы».

Также Николаю Земцову задали вопрос, не стоит ли «принять меры» в отношении известного певца Филиппа Киркорова, который, не состоя в браке, смог «родить» от суррогатных матерей двоих детей. Депутат снова смутился и заговорил о «неотрегулированности» проблемы суррогатного материнства в России. Он вспомнил про экстракорпоральное оплодотворение, на которое государство тратит миллиарды рублей, открывая «пенитенциарные центры» (депутат, видимо, имел в виду перинатальные), и технология ЭКО, по его словам, «размывает» проблему суррогатного материнства.

Также господин Земцов напомнил, что суррогатными матерями в России становятся в основном женщины из бедных слоев населения, «обманутые рекламодателями».

В ответ Игорь Трунов зачитал указ президиума Верховного Совета СССР о запрете браков между гражданами СССР и иностранцами. Там, по словам господина Трунова, была аналогичная обсуждаемому законопроекту трактовка: «Наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей в непривычных условиях, чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». «Считаю, что в этом виде законопроект пройти не может, он не соответствует Конституции»,— резюмировал Игорь Трунов.

Мария Литвинова