Иностранцев посылают к иной матери

Депутаты Госдумы поддержали законопроект, запрещающий предоставление услуг по суррогатному материнству иностранным гражданами и россиянам, не состоящим в браке. Ряд экспертов назвали документ «дискриминационным по признаку супружеского статуса» и не соответствующим Конституции, гарантирующей равенство граждан. Вице-спикер парламента Петр Толстой заверил “Ъ”, что речь идет прежде всего об интересах детей, и не исключил, что к моменту внесения проекта в парламент может появиться «компромиссная формулировка».

В среду на заседании рабочей группы по законодательному регулированию социально значимых вопросов все фракции Госдумы поддержали законопроект о запрете предоставления услуг по суррогатному материнству для иностранцев и людей, не состоящих в браке. Инициатором документа выступил вице-спикер парламента Петр Толстой. Он отметил, что запретить саму процедуру суррогатного материнства законопроектом не предлагается, речь идет лишь о запрете «продажи детей иностранцам через процедуру суррогатного материнства».

Господин Толстой напомнил, что усыновление детей иностранцами уже запрещено в России 272-м федеральным законом («закон Димы Яковлева»), но его «обходят с помощью процедуры суррогатного материнства, после которой государство теряет возможность получения любой информации о ребенке, которого вывозят за границу».

Депутат Николай Земцов («Единая Россия») назвал «беспределом то, что происходит в среде суррогатного материнства», заявив, что «тысячи мужчин уезжают из России с нашими детьми». «После "закона Димы Яковлева" они придумали выход — покупать наших детей через суррогатное материнство,— возмущалась глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).— Нельзя отдавать за границу детей, рожденных в России, ведь есть наши, свои родители, которые очень хотят детей». Депутат вспомнила одну из своих поездок в США, когда в американской школе встретила ребенка из России. «Сидит мальчик, класс второй, я заговорила по-русски, а он смотрит на меня и как заплачет! — со слезами в голосе рассказывала госпожа Плетнева.—

Говорят, им там лучше, за них больше платят, их там лечат. Может, и так, но есть русские традиции, и они важны».

В поддержку законопроекта выступили представители РПЦ, СК и Общественной палаты. Петр Толстой также заявил, что авторы документа предлагают составить реестр организаций, имеющих право оказывать услуги по суррогатному материнству (запретив их рекламу), регулировать деятельность агентов-посредников, а также дать возможность пользоваться услугой только тем российским мужчинам и женщинам, которые состоят в официальном браке более года.

Напомним, Россия — одна из немногих стран в мире, где разрешено не просто суррогатное материнство, но и коммерческое суррогатное материнство. С 1995 года процедура регулируется тремя законами, позволяющими супружеской паре, одинокой женщине или мужчине использовать эту технологию для рождения детей. При этом попытки запретить процедуру на законодательном уровне предпринимались неоднократно. Так, в июле 2020 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила, в частности, запретить оказание таких услуг иностранным гражданам. Это произошло после того, как в январе 2020 года полиция в московской квартире обнаружила мертвого малыша вместе с четырьмя другими детьми, няней и суррогатной матерью. Дети родились в нескольких филиппинских семьях в Европейском медицинском центре суррогатного материнства (Москва) и ждали, когда родители отвезут их домой. Младенцев поместили в детские дома. По делу были арестованы десять человек, в том числе руководитель клиники Владислав Мельников, их обвинили в торговле людьми.

«Законопроект противоречит базовым нормам Конституции, например, статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом,— заявила “Ъ” депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия").— Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав».

Глава юридической компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев также назвал предложение «запретить суррогатное материнство для не состоящих в браке граждан дискриминацией по признаку супружеского статуса»: «Депутаты хотят запретить иметь детей не только одиноким женщинам и мужчинам, но и парам, не состоящим в официально зарегистрированном браке, хотя закон гласит, что никто не может быть принуждаем вступить в брак». По его словам, законопроект противоречит Конституции, гарантирующей равенство прав всех граждан и защищающей семью, материнство, отцовство и детство. «В России порядка 7 млн монопарентальных семей, где ребенка или детей воспитывает единственный родитель,— напоминает он.— Это уже не семьи?»

«Разработчиков больше волнует, кто и при каких условиях имеет право на обращение к услугам суррогатной матери,— прокомментировала инициативу эксперт по конституционному праву Ольга Подоплелова.— То есть мифические "национальные интересы" ставятся выше защиты интересов суррогатной матери, рискующей собственным здоровьем. Полагаю, что в первую очередь нуждаются в регулировании вопросы оплаты услуг суррогатной матери и восстановительного периода после родов, отказ отдавать и принимать ребенка, ситуации многоплодной беременности, рождение ребенка с инвалидностью».

Петр Толстой пояснил “Ъ”, что норма о запрете услуг суррогатного материнства для людей, не состоящих в зарегистрированном браке, не противоречит Конституции: «Наоборот, Конституция предусматривает, что дети являются главным достоянием и, конечно, воспитываться в полной семье им лучше, чем в неполной».

При этом, отметил он, норма еще будет обсуждаться. «Возможно, мы придем к компромиссной формулировке,— не исключил депутат.— Просто мы против практики рождения детей на заказ по просьбам однополых пар. Вот этого точно не будет».

Петр Толстой пообещал, что документ будет внесен в Госдуму уже в марте.

Мария Литвинова, Анастасия Мануйлова, Ксения Веретенникова, Мария Макутина