Четыре человека задержаны по делу о торговле младенцами в Красноярске

В Красноярске четыре человека задержаны по делу о торговле новорожденными детьми (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Подозреваемых поместили под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому края и Республике Хакасия.

Следователи установили причастность к преступлению двух мужчин 37 и 33 лет (один из них работал в правоохранительных органах), а также 31–летней женщины из Красноярска. Кроме того, задержана 27-летняя жительница Республики Казахстан, которая передала своего ребенка подозреваемым.

По предварительной версии следователей, в 2019 году один из задержанных «организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц».

Также он занимался оформлением документов, благодаря которым мог забрать детей из роддомов для передачи их иностранцам.

По его указанию была найдена женщина из Республики Казахстан, которая на территории Королевства Камбоджа прошла медицинскую процедуру и забеременела. В марте 2020 года она приехала в Красноярск, где ее поселили в квартиру. В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после чего в нотариальной фирме «оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах». После этого она вернулась на родину, где получила $13 тыс. Подозреваемый забрал из роддома новорожденного, планируя его продать.

Следователи, сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД России, бойцы Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли необходимые для расследования документы.

«В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки»,— сообщили в региональном управлении СКР. Устанавливается личность рожениц.

Екатерина Лукашевич