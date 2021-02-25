Четыре человека задержаны по делу о торговле младенцами в Красноярске

В Красноярске четыре человека задержаны по делу о торговле новорожденными детьми (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Подозреваемых поместили под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому края и Республике Хакасия.
Следователи установили причастность к преступлению двух мужчин 37 и 33 лет (один из них работал в правоохранительных органах), а также 31–летней женщины из Красноярска. Кроме того, задержана 27-летняя жительница Республики Казахстан, которая передала своего ребенка подозреваемым.
По предварительной версии следователей, в 2019 году один из задержанных «организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц».
По его указанию была найдена женщина из Республики Казахстан, которая на территории Королевства Камбоджа прошла медицинскую процедуру и забеременела. В марте 2020 года она приехала в Красноярск, где ее поселили в квартиру. В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после чего в нотариальной фирме «оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах». После этого она вернулась на родину, где получила $13 тыс. Подозреваемый забрал из роддома новорожденного, планируя его продать.
Следователи, сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД России, бойцы Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли необходимые для расследования документы.
«В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки»,— сообщили в региональном управлении СКР. Устанавливается личность рожениц.