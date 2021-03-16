«Трансмашхолдинг» встал на колеса

«Трансмашхолдинг» купил 50% в крупном казахстанском производителе железнодорожных комплектующих и колес «Проммашкомплект». Цена и условия сделки не раскрываются. По мнению экспертов, для «Проммашкомплекта», чьи перспективы сбыта сейчас существенно подпорчены низкой конъюнктурой российского железнодорожного рынка, появление «Трансмашхолдинга» как акционера крайне выгодно: будучи крупнейшим производителем локомотивов и пассажирских вагонов, он сможет обеспечить предприятие заказами.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы стал владельцем 50% казахстанского ТОО «Проммашкомплект» (ПМК), следует из раскрытия информации от 15 марта. Прямым собственником пакета является 100-процентное дочернее предприятие ТМХ — австрийская Eisenbahnkomponenten AG.

В «Трансмашхолдинге» дополнительные подробности не раскрывают. По СПАРК, ПМК владеют казахстанская Railways Technologies & Services и новосибирское ООО «Трансметаллснаб», оба подконтрольны австрийской Bahntechnik Beteiligungs GmbH. Та, по данным австрийского реестра, принадлежит FIS Capital GmbH австрийского бизнесмена Уве Эшнера, инвестирующего в бизнес стран СНГ и Восточной Европы. В частности, в 2017 году FIS Capital купил контрольный пакет фармкомпании «Натива», в 2018 году выкупил долги «Киевского метрополитена». В ноябре 2020 года украинский «Обозреватель» писал, что ПМК аффилирован с ТМХ через его совладельцев. Такой вывод был сделан на основании того, что основатель ПМК Сергей Павлингер является совладельцем принадлежащего ТМХ Муромского стрелочного завода, а основной кредитор новосибирского ООО «Трансметаллснаб» — холдинг «Транспортные компоненты», являющийся партнером ТМХ.

Завод ПМК в Экибастузе был запущен в 2012 году, выпускает стрелочные переходы, ремонтные комплекты, крестовины, а в конце 2018 года запустил производство железнодорожных цельнокатаных колес мощностью 200 тыс. единиц в год. На тот момент колеса были в остром дефиците, который нарастал весь 2019 год.

Однако сейчас прогноз спроса на колеса пессимистичный — из-за переизбытка парка на сети ОАО РЖД и низких ставок, повлекших за собой спад в вагоностроении и сокращение объемов вагоноремонта.

По оценкам ИПЕМ, общий профицит предложения цельнокатаных колес с учетом производителей Украины и Китая на рынках «колеи 1520» в 2020 году составил 350 тыс. единиц, или 18,4% от предложения, а в 2021 году он может вырасти до 430 тыс. единиц (22,2%).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что верхний предел стоимости 50% в ПМК — порядка $50 млн, исходя из инвестиций в создание производства. Однако, отмечает он, реальная стоимость приобретения может быть ниже с учетом как долга предприятия, так и перспектив развития, который обеспечит ТМХ. Эксперт напоминает, что ТМХ — крупнейший производитель локомотивов и пассажирских вагонов в России и может обеспечить заказ на продукцию «Проммашкомплекта», несмотря на умеренно пессимистические прогнозы спроса на колеса, что дает предприятию новые перспективы и представляет собой вклад в развитие бизнеса.

Наталья Скорлыгина