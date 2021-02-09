Украинские колеса проедут мимо России

Как и предполагал “Ъ”, правительство ввело запрет на импорт цельнокатаных колес (ЦКК) и крупного вагонного литья с Украины, внеся соответствующие товарные коды в перечень товаров, запрещенных к ввозу. Этим, в частности, можно объяснить отказ от возобновления заградительных пошлин, которыми облагались поставки в ЕАЭС железнодорожных колес производства «Интерпайпа» Виктора Пинчука: они истекли в конце января. По мнению железнодорожных операторов, запрет может привести к удорожанию отдельных частей вагонного литья, и его последствия нуждаются в тщательном мониторинге с целью недопущения роста себестоимости содержания вагонов.

Правительство запретило ввоз в Россию с Украины ключевых комплектующих к железнодорожным вагонам, в том числе цельнокатаных колес. Это следует из постановления правительства от 6 февраля, опубликованного 9 февраля на официальном портале правовой информации.

Под запрет попали колеса, колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки.

Как и предполагал “Ъ” (см. “Ъ” от 23 декабря 2020 года), запрет оформлен через внесение изменений в постановление правительства от декабря 2018 года, где содержится перечень продукции, запрещенной к поставке из Украины, двух соответствующих товарных кодов (ТН ВЭД 8607 19 100 и ТН ВЭД 8607 19 900 9).

Ранее импорт железнодорожных колес, которые поставляет украинский «Интерпайп», был ограничен пошлинами в 34,22%, введенными ЕЭК в январе 2016 года. В связи с острым дефицитом колес на российском рынке в период высокого спроса на перевозки действие пошлин приостанавливалось почти на год, возобновилось в июле 2020 года, но 21 января срок их действия истек естественным образом: пошлины вводились на пять лет. Продлевать их не стали. Как сообщал “Ъ”, по вопросу запрета импорта колес операторы и вагоностроители были единодушно против, но по литью, которое вагоностроители могут производить сами, их позиция расходилась.

Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин отмечает, что необходимо установление системы мониторинга за тем, каким образом решение правительства повлияет на рынок.

«В частности, может возникнуть дефицит отдельных частей вагонного литья и как следствие создадутся дополнительные сложности для рынка,— говорит господин Дружинин.— Поэтому важно отслеживать возможные риски и реагировать на них предупредительными мерами».

По его словам, при таком мониторинге следует ориентироваться на поручение президента, выпущенное по результатам майского совещания по вопросам развития транспорта (см. “Ъ” от 8 мая 2020 года), прошедшего в мае минувшего года. В нем, в частности, ставится задача не допустить увеличения стоимости содержания подвижного железнодорожного состава, напоминает Алексей Дружинин.

Наталья Скорлыгина