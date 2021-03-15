H&M планирует перерабатывать одежду в России

H&M обновила программу переработки одежды в России. Теперь процесс будет проходить в пределах страны с участием партнера Laut Recycling из Ивановской области. В 2020 году компания признала, что собранные в ее магазинах вещи не дошли до переработки.

«Мы рады сообщить вам об обновлениях в программе H&M по сбору ненужной одежды и текстиля в России... Основная цель изменений — локализовать процессы, сделать их максимально прозрачными, а также иметь возможность оперативно влиять на изменения и принятие решений»,— говорится в сообщении H&M в Facebook.

В 2020 году стало известно, что вещи, собранные по программе H&M, без сортировки попадают на перепродажу. После этого международный логистический партнер H&M I:Collect отказался от партнерства с российским контрагентом «Астекс». Из-за этого сеть магазинов решила реорганизовать переработку.

В обновленной программе говорится, что собранную одежду будут разделять по нескольким категориям. Вещи в хорошем состоянии будут отправлять в магазины секонд-хенд в России и за рубежом. Предполагается, что такой одежды будет 8–20%. Непригодные для носки вещи будут отправляться на производство ветоши, которую используют на промышленных и машиностроительных производствах (60–70%). Одежду, из которой нельзя делать ветошь, будут отправлять на переработку — разволокнение.