WSJ: власти Китая требуют от Alibaba отделить медиаактивы

Китайские власти давят на интернет-корпорацию Alibaba, чтобы она отделила часть своих медиаактивов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди активов такого рода, принадлежащих компании, 30-процентная доля в сервисе микроблогов Weibo, гонконгская англоязычная газета South China Morning Post, доли в крупной китайской медиакорпорации Yicai Media Group и рекламной компании Focus Media и т. д.

Как пишет WSJ, китайские власти изучили медиаактивы Alibaba, были неприятно поражены их количеством и масштабом и предложили компании разработать план по сокращению таких активов. Источники отмечают, что власти рассматривают растущее влияние корпорации в этой сфере как серьезный вызов Коммунистической партии Китая и ее пропагандистскому аппарату. Переговоры о необходимости продажи таких активов ведутся с начала года. Неизвестно, должна ли будет Alibaba продать все подобные активы или какую-то их часть. Alibaba отказалась комментировать информацию о ведении таких обсуждений с регуляторами и подчеркнула, что во всех медиаактивах она является лишь финансовым инвестором, не принимающим участия в непосредственном управлении этими компаниями и не вмешивающимся в редакционную политику.

В последнее время Пекин в целом усилил давление на интернет-гиганта и его основателя Джека Ма. Финтех-компании Ant Group, контролируемой Alibaba, пришлось под давлением властей КНР пойти на масштабную реструктуризацию, а сама Alibaba может быть оштрафована почти на $1 млрд по обвинению в нарушении антимонопольных правил. Правительство Китая не устраивает прежде всего поведение самого Джека Ма и его растущее влияние — в октябре прошлого года он жестко раскритиковал местные финансовые регуляторы, заявив, что они «душат инновации», кроме того, господин Ма выступает против передачи информации о клиентах контролирующим органам КНР.

Яна Рождественская