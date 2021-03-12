WSJ сообщил о планах властей Китая оштрафовать Alibaba более чем на $975 млн

Антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, размер взыскания может превысить $975 млн. Такую сумму в 2015 году выплатила американская Qualcomm за нарушение антимонопольных законов страны — на данный момент это самый крупный корпоративный штраф, уплаченный компаниями в Китае.

В частности, по версии регуляторов, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. В частности, компания ограничивает продвижение товаров продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах. Из-за этого им приходится делать выбор в сторону компании. При этом конкретные меры, которые власти обяжут предпринять Alibaba, планируется выработать только после объявления решения регуляторов, заявил один из источников.

В октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал финансовые регуляторы на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае. Он заявил, что регуляторы КНР «душат инновации», а банки работают по «менталитету ломбарда». Бизнесмен призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост. 3 ноября 2020 года регуляторы Китая внезапно приостановили IPO финансовой «дочки» Alibaba — Ant Group. После этого Джек Ма до конца января не появлялся на публике. Сообщалось, что решение об остановки IPO принимал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Подробнее о конфликте бизнесмена с властями КНР — в материале “Ъ” «Alibaba и разбойники».