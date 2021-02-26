«Клипу за 10 лямов» добавят стоимости

Рэпер Моргенштерн может поссорить Альфа-банк с Федеральной антимонопольной службой. У нее вызвал вопросы к клипу музыканта, снятому для кредитной организации в конце прошлого года. В опубликованном на YouTube ролике ФАС нашла и демонстрацию алкоголя, и унижение женщин. Альфа-банку теперь грозит штраф, хотя пока антимонопольщики ждут от него лишь письменных объяснений. Ролик «Клип за 10 лямов» уже не первый раз оказывается в центре скандала. Его посмотрели уже более 20 млн раз. Что возмутило антимонопольную службу? И как это отразится на репутации банка? С творчеством Моргенштерна ознакомился Глеб Силко.

За этот клип Моргенштерн действительно получил 10 млн, а Альфа-банк рискует получить штраф, правда, всего в 500 тыс. руб. У ФАС к клипу рэпера немало претензий: например, образ моделей в рубашках с глубоким вырезом, танцующих с Моргенштерном, служба посчитала противоречащим реальному образу сотрудников банка. А момент, когда рэпер провел у одной из девушек банковской картой между грудей, в службе назвали унизительным для женщины, поскольку она таким образом «отождествляется с предметом». Среди прочего, возмутило службу и появление в кадре алкоголя, и обращение рэпера к несовершеннолетним.

“Ъ FM” попросил юристов изучить ролик и документ ФАС. Управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко претензии службы назвал вполне справедливыми: «Просмотр этого ролика вызывает недоумение. Альфа-банк — это очень опытный рекламодатель.

Я не могу даже предположить, что случайным образом в одном ролике были пропущены ненароком более 10 объективных нарушений закона о регламенте.

Такое ощущение, что перед создателями этого ролика, кто бы они ни были, ставилась задача обязательно спровоцировать ФАС, просто удивительно, что служба так поздно среагировала».

В самом Альфа-банке “Ъ FM” заявили, что считают претензии ФАС несправедливыми, и рассказали, что подготовят подробный ответ на претензии. Что же касается сотрудничества с Моргенштерном, его признали эффективным, ведь публикация клипа только за первый месяц привлекла в банк больше 25 тыс. новых клиентов, заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов: «Когда мы делаем рекламу, то мы полностью согласовываем и контролируем контент. Здесь можем в полной мере отвечать за каждое слово. В случае с Моргенштерном, как и любым блогером, мы просим его рассказать о нашей карте. А то, как он это делает, это уже остается на его, как говорится, редакционный контент. То есть это его мнение, которое он выкладывает на своих каналах. Мы считаем претензии ФАС, безусловно, несправедливыми, по каждому пункту очень подробно ответим в письменном виде в установленный срок».

Но многие игроки рынка оптимизм Альфа-банка по поводу этой интеграции не разделили, как и некоторые клиенты кредитной организации. Когда клип только вышел. разгорелся скандал: в соцсетях раскритиковали Альфа-банк и за выбор музыканта, и за сам клип, говорит эксперт по диджитал-коммуникациям Александр Ляпин:

«В соцсетях совершенно этот креатив не оценили.

В маркетинговой тусовке с одной стороны были защитники, которые говорили, что вы ничего не понимаете, это попытка заигрывать с молодым поколением и так заработать на будущее. Но это не очень серьезный и убедительный аргумент, потому что, если уж работать с молодежной аудиторией, то с ней надо работать системно, а одной вот такой историей вряд ли можно сформировать какую-то привязанность к бренду».

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