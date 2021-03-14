Воронежский «Факел» в 30-м туре ФНЛ одержан крупную победу над «Чертаново»

В домашнем матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» одержал волевую победу над «Чертаново» - 4:1.

Гости открыли счет уже на 14-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый штрафной удар. Однако уже на 22-й минуте нападающий воронежцев Андрей Разборов сравнял счет. В самом начале второго тайма уже хозяева получили право на пенальти, который уверенно исполнил полузащитник Олег Дмитриев. На 74-й минуте Андрей Разборов оформил дубль и укрепил преимущество «Факела». И уже за несколько минут до конца основного времени крупным счет сделал атакующий хавбек Павел Яковлев. На трибунах «Центрального стадиона профсоюзов» за четвертой подряд победой воронежской команды наблюдали 4155 зрителей.

Теперь в активе «Факела» уже 40 очков и 14-е (из 22) место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 20 марта, воронежцы отправятся в гости к «Томи», одному из аутсайдеров первенства.

С каким бюджетом выступает в ФНЛ воронежский «Факел», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков