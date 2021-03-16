Торги будут уместны

Россельхозбанк и Запсибкомбанк утвердили условия продажи залогового имущества ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК). Первый лот по начальной цене 669,6 млн руб. включает восемь помещений в здании ХБК в Уфе общей площадью 19,2 тыс. кв. м, право аренды двух участков и двухэтажный гараж. Во второй лот начальной стоимостью 77,8 млн руб. входят помещения на первом этаже ХБК площадью 1,17 тыс. кв. м. Дата торгов еще не определена. Эксперты рынка недвижимости по-разному оценивают перспективы их продажи.

Залоговые кредиторы ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) — Россельхозбанк и Запсибкомбанк — утвердили условия продажи имущества компании-банкрота на улице Менделеева, сообщается в реестре сведений о банкротстве. В первый лот начальной стоимостью 669,6 млн руб. объединены восемь помещений на трех этажах здания общей площадью 19,2 тыс. кв. м, двухэтажный гараж на 731,2 кв. м, право аренды участка под зданиями ХБК и ТРК «Иремель» площадью 4,1 га и прилегающего участка площадью 1,7 га. Это имущество залоговой стоимостью 807,5 млн руб. в залоге у Россельхозбанка. Второй лот включает помещения на первом этаже ХБК площадью 1,17 тыс. кв. м, находящиеся в залоге у Запсибкомбанка. Их начальная цена определена в 77,8 млн руб.

Конкурсный управляющий УХБК Александр Барбашин сообщил „Ъ“, что дату торгов, на которые будут выставлены оба лота, определит собрание кредиторов компании.

Площади ХБК в настоящее время арендуют около сотни компаний, в том числе Kerama Marazzi, RBT, «Мир электроники», Familia и другие.

По данным открытых источников, УХБК на 78,3% принадлежит Марселю Юсупову, еще 14,4% — у Рафаэля Вахитова. Компания была признана банкротом в июне 2020 года. Общий размер требований кредиторов оценивается более чем в 2 млрд руб. Крупнейшим кредитором является Россельхозбанк — 1,7 млрд. Долг перед налоговой службой составляет 158,4 млн руб., требования Сбербанка оцениваются в 126,1 млн руб. Запсибкомбанк был включен в реестр кредиторов с суммой задолженности 78,9 млн руб.

В октябре Александр Барбашин обратился в арбитражный суд Башкирии с заявлением к ООО «Иремель-инвест» (принадлежит БФ «Урал») о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного в 2017 году с УХБК, и применении последствий недействительности сделки. По ходатайству господина Барбашина, в январе суд наложил запрет на совершение сделок с помещениями в здании ХБК общей площадью 77,6 тыс. кв. м, оборудованием и правом аренды двух участков, в том числе под зданиями ТРК «Иремель» и ХБК площадью 4,1 га.

Ранее сообщалось, что УХБК принадлежит движимое и недвижимое имущество (всего 56 объектов) на 1,5 млрд руб., в том числе нежилые здания и помещения офисного, торгового назначения и автостоянка рыночной стоимостью 1 млрд руб., машины и оборудование стоимостью 75,9 млн, транспортные средства на 17,3 млн, сооружения стоимостью 28,5 млн, объекты незавершенного строительства стоимостью 280,5 млн. Также в списке недвижимости — недостроенный офисный центр площадью 21,4 тыс. кв. м, помещения в гостинице «Иремель» на улице Менделеева, 141/2, а также жилые помещения в домах на улицах Перовской, 11/4, Кувыкина, 23, Дуванском бульваре, 22/1.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров считает маловероятным, что лоты будут реализованы с первого раза. По его мнению, стоимость лотов должна быть ниже как минимум на треть, а для высокого спроса и быстрой продажи — на половину. «Основная причина — комплекс продается не целиком, а разрозненными частями, что для покупателя создает риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией помещений и окупаемостью: нужно будет договариваться с собственниками оставшейся части комплекса»,— отмечает эксперт. Кроме того, почти половину из них (9,6 тыс. кв. м) занимает технический этаж.

По мнению гендиректора агентства недвижимости «Сан» Рустэма Камалова, начальная цена лотов близка к рыночной. «Однако для более точного анализа необходимо оценивать реестр арендаторов, чтобы учесть, какой объем арендной платы генерирует объект»,— комментирует господин Камалов.

«На продажу выставлены очень большие площади. Встает вопрос их дальнейшего использования. Торговый центр целесообразнее реновировать. Должен зайти серьезный инвестор с интересной концепцией и достаточно серьезной суммой инвестиций, чтобы ее реализовать»,— считает гендиректор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

Влада Шипилова