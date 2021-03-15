АСВ заявило требования на 114 млн рублей к банкротящемуся холдингу Вадима Жука

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит Арбитражный суд Нижегородской области включить в реестр кредиторов банкротящегося холдинга депутата регионального парламента Вадима Жука требования на 113,8 млн руб. По данным судебной картотеки, заявитель намерен взыскать задолженность структур промышленно-строительного холдинга «Нефтехиммаш» перед лишенным лицензии банком «Ассоциация».

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, бизнес господина Жука по производству нефтехимического оборудования, насосных станций и установок термического уничтожения отходов признан несостоятельным в сентябре 2020 года. Банкротство инициировал Транскапиталбанк, требуя погасить кредиты на 555,1 млн руб., выданные холдингу на пополнение оборотных средств в 2014 году. В реестр кредиторов также вошли банк ВТБ, муниципальное АО «Теплоэнерго» и налоговая служба, общая сумма требований превысила 700 млн руб.

Заявление АСВ арбитражный суд рассмотрит 11 мая. Комментируя банкротство холдинга, господин Жук надеялся на финансовое оздоровление компаний и вспоминал о попытках договориться с кредиторами. Те, в свою очередь, говорили об отсутствии предложений со стороны депутата по поводу урегулирования задолженности.

Владимир Зубарев