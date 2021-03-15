Валерий Грахов покидает пост ректора ИжГТУ в Удмуртии

Валерий Грахов решил оставить пост ректора Ижевского государственного технического университета им. Калашникова из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на пресс-службу вуза. Отмечается, что он продолжить свою деятельность в качестве профессора кафедры промышленного и гражданского строительства. Решение по новому руководителю университета будет приниматься министерством науки и высшего образования РФ.

Господин Грахов был утвержден в должности ректора ИжГТУ в июне 2017 года, срок его полномочий должен был истечь 20 июня 2022 года.