«Единая Россия» отобрала общественников для наблюдения за праймериз

«Единая Россия» провела в понедельник второе заседание федерального организационного комитета по проведению внутрипартийных праймериз к осенним выборам в Госдуму, на котором в его состав были введены представители общественности. По словам председателя оргкомитета сенатора Александра Карелина, задача таких «непартийных» участников будет состоять в наблюдении за предварительным голосованием.

«Наша с вами задача — и, надеюсь, вас она не пугает, несмотря на то, что вы не окрашены партийной принадлежностью и политикой не занимались,— в том, чтобы все видели, насколько буквально действует то положение (о проведении праймериз.— “Ъ”), которым мы будем руководствоваться»,— заявил господин Карелин.

В состав оргкомитета по праймериз, в частности, вошли сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева, член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов, координатор федерального штаба акции «Мы вместе» Мария Якунчикова, главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников, фермер Олег Сирота, главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

«Приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас»,— напутствовал новых членов оргкомитета Александр Карелин. По его словам, итоги праймериз будут подведены 1 июня. Выдвижение кандидатов пройдет с 15 марта по 29 апреля, а само предварительное голосование — с 24 по 30 мая преимущественно в электронном формате.