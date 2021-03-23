Демонстрируя гибкость

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari занялся производством наручных часов в 1920-х годах, но мировой успех на этом поприще пришел к компании лишь в конце 1940-х, когда она предложила модель на гибком золотом браслете, обвивающем запястье, словно змея, с корпусом, намекающим на голову рептилии. В 2021 году на Неделе часов LVMH Bvlgari представили новую инкарнацию знаменитой Serpenti на браслете Spiga, узором напоминающем стеганую ткань матлассе.

Браслет первой змейки Bvlgari был выполнен в технике «тубогас», которую дизайнеры позаимствовали у оплетки газовой трубы, и обвивал запястье в три оборота. В 1950–1960-х годах появились интерпретации с богатой инкрустацией и увеличенным количеством оборотов, а в 1970-х — более стилизованные. Внутри стояли механизмы знаменитых швейцарских мануфактур Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet, Vacheron Constantin и Movado. С 1989 года механизмы для компании поставляют Girard-Perregaux, а в 2000-м Bvlgari приобретает мануфактуры Gerald Genta, Daniel Roth и Manufacture de Haute Horlogerie. Первые две специализируются на производстве высококлассных механизмов, третья — на сопутствующих часовых компонентах. С приобретением в 2005 году 50% акций Cadrans Designs, швейцарской компании по производству циферблатов, и 51% акций в Prestige d’Or, специалистов по часовым браслетам из стали и драгоценных металлов, компания обеспечила себе полную вертикальную интеграцию всего производства часов. Сегодня на счету часового департамента Bvlgari несколько мировых рекордов и престижных гран-при GPHG.

В современных часовых коллекциях дома, которые проектирует команда под управлением креативного директора часового направления Bvlgari Фабрицио Буонамассы, таких как Octo и Serpenti, важную роль играют браслеты. Компания гордится их гибкостью и эргономикой не меньше, чем мануфактурными механизмами-рекордсменами. И Serpenti Spiga этого года — еще один повод для гордости. Их браслет выполнен в модульной технике, принципиально отличающейся от техники «тубогас». Основной принцип модульного дизайна Bvlgari: изделие составляют из нескольких повторяющихся деталей, нанизанных на гибкую пружину. Детали миниатюрные, их можно производить в больших количествах, а затем составлять из них разные вариации орнаментов, играя с материалами и фактурами.

Возвращаясь к собственно Serpenti Spiga: первые часы этой линии появились в 2014 году как продолжение одноименных ювелирных украшений модульного дизайна 1990-х. Название Spiga в переводе с итальянского означает «пшеничный колос» — характерный мотив украшений действительно ассоциировался с формой колоса. Декор браслетов часов Serpenti Spiga версии 2021 года напоминает скорее ткань матлассе с выпуклым стеганым узором. Но мотив пшеничного колоса тоже прослеживается — на ромбовидные модули браслета нанесены продольные полосы, и, составленные вместе, они напоминают стилизованные зерна в колосьях. Модули создавались серийно, но составление каждого браслета — исключительно ручная и кропотливая работа. Один за другим элементы надевают на внутреннюю пружину, формируя орнамент и сохраняя гибкость. Этот уникальный метод работы позволяет получить гибкий браслет без пайки и видимых признаков сборки.

Новинки выполнены из розового и белого золота, браслет в один или два оборота вокруг запястья, а внутри треугольного со сглаженными углами корпуса диаметром 35 мм стоит высокоточный кварцевый механизм. Модели с браслетом в один оборот состоят из 40 звеньев с 281 бриллиантом, в два оборота — из 70 элементов c 461 камнем. Циферблат выполнен из перламутра или черного лака, а накладные римские цифры 12 и 6, часовые индексы и стрелки — из розового золота. С обеих сторон циферблата безель украшен дорожками бриллиантов, а на заводной головке стоит кабошон рубеллита. Браслет, корпус и циферблат версии High Jewellery полностью инкрустированы. В часах с браслетом в один оборот 462 бриллианта, с двумя — 630.

Екатерина Зиборова