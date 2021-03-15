Названы номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар». 93-ая церемония вручения награды состоится 25 апреля.

«Лучший фильм года»:

«Земля кочевников» (Хлоя Чжао),

«Отец» (Флориан Зеллер),

«Минари» (Ли Айзек Чун),

«Манк» (Дэвид Финчер),

«Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел),

«Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин),

«Иуда и черный мессия» (Шака Кинг),

«Звук металла» (Дариус Мардер).

В число претендентов на кинопремию в номинации «Лучший актер» вошли Энтони Хопкинс за роль в картине «Отец» режиссера Флориана Зеллера, Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» режиссера Джорджа Гольфа, Риз Ахмед за роль в картине «Звук металла» режиссера Дариуса Мардера, Гари Олдман за роль в фильме «Манк» режиссера Дэвида Финчера, Стивен Ян за роль в картине «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.

На звание лучшей актрисы претендуют Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников» (Хлоя Чжао), Ванесса Кирби за роль в фильме «Фрагменты женщины» (Корнель Мундруцо), Кэри Маллиган — за «Девушку, подающую надежды» (Эмиральд Феннел), Виола Дэвис — за «Ма Рейни: мать блюза» (Джордж Вулф) и Андра Дэй — за «США против Билли Холидэй» (Ли Дэниелс).

За звание лучшего режиссера будут бороться Хлои Чжао за фильм «Земля кочевников», Эмиральд Феннел за картину «Девушка, подающая надежды», Томас Винтерберг за ленту «Еще по одной», Дэвид Финчер за фильм «Манк») и Ли Айзек Чун за кинокартину «Минари».

Напомним, фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на премию «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Также номинантом не стала картина «Гунда» другого российского режиссера — Виктора Косаковского.

О фильме Андрея Кончаловского — в материале “Ъ” «Отчаянное и закономерное».