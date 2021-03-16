Первые против очередных

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на 93-ю премию «Оскар», которые отличаются невиданным прежде расовым и гендерным разнообразием. Лидером по количеству номинаций тем не менее стал очень традиционный по духу и форме фильм Дэвида Финчера «Манк», который претендует на десять наград.

Черно-белая картина, стилизованная под ленты золотого века Голливуда и рассказывающая об истории создания «Гражданина Кейна», выдвинута в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Гэри Олдман), «Лучшая актриса второго плана» (Аманда Сайфред), «Лучший оператор» (Эрик Мессершмидт, работавший с Финчером над сериалом «Охотник за разумом»), «Лучший композитор» (Трент Резнор и Аттикус Росс выдвинуты в ней дважды: за музыку к «Манку» и анимационному фильму «Душа» — вторую номинацию они делят с джазовым музыкантом Джоном Батистом). Кроме того, академики отметили работу художников, гримеров и звукооператоров «Манка».

Еще шесть фильмов получили по шесть номинаций: это «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Отец» Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Звук металла» Дариуса Мардера. На пять «Оскаров» выдвинута «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел. Все эти картины представлены в номинации «Лучший фильм», наиболее вероятным претендентом на победу в которой пока остается «Земля кочевников».

«Лучший иностранный фильм». Главным сюрпризом, пожалуй, стало включение в номинацию «Лучший режиссер» датчанина Томаса Винтерберга, чья картина «Еще по одной» о четырех друзьях, пытающихся справиться с кризисом среднего возраста с помощью умеренного, но постоянного потребления алкоголя, также выдвинута в категории

Фильм Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи!» в окончательный список номинантов не попал. Конкуренцию датской картине составят «Лучшие дни» Дерека Цана (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина), «Человек, который продал свою кожу» Каусер Бен Хании (Тунис) и «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), который также номинирован как лучший документальный фильм.

На награду за лучшую режиссуру вместе с Винтербергом претендуют Дэвид Финчер, Аарон Соркин, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел. Таким образом, в этой номинации зафиксировано сразу два рекорда. Впервые за всю историю премии в ней больше одной женщины, при этом до Чжао и Феннел на режиссерский «Оскар» выдвигалось всего пять женщин начиная с Лины Вертмюллер в 1977 году, а получила его одна — Кэтрин Бигелоу в 2010-м за фильм «Повелитель бури». Также впервые в этой категории участвуют два режиссера азиатского происхождения.

Чжао — первая женщина, выдвинутая на четыре приза Киноакадемии в один год: помимо режиссуры она может получить «Оскар» как монтажер, автор лучшего адаптированного сценария и продюсер (поскольку в категории «Лучший фильм» награждают именно их). В свою очередь, Феннел — первая женщина, которая номинируется за режиссерский дебют. Она также может получить приз как продюсер и сценаристка (в категории «Лучший оригинальный сценарий»).

Есть свои «первые разы» и в актерских номинациях.

Так, британец пакистанского происхождения Риз Ахмед, сыгравший в «Звуке металла» барабанщика, который постепенно теряет слух,— первый мусульманин, номинированный в категории «Лучший актер». Также впервые в этой номинации выдвинут актер азиатского происхождения Стивен Ян — за роль отца корейского семейства, обосновавшегося в американской глубинке 1950-х, в «Минари». Их конкурентами кроме Гэри Олдмана станут Энтони Хопкинс («Отец») и Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), номинированный посмертно — ему-то, скорее всего, и достанется награда в качестве красивого прощального жеста от Киноакадемии.

В номинации «Лучшая актриса» интрига пока сохраняется. По прогнозам экспертов, среди претенденток лидирует Кэри Маллиган, сыгравшая главную роль в «Девушке, подающей надежды». Но конкурентки у нее серьезные — это Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») и Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), у которых уже имеются награды Киноакадемии, впрочем, у Макдорманд «Оскаров» два, и это как раз уменьшает ее шансы; Андра Дей, получившая «Золотой глобус» за роль Билли Холидей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), академики, как известно, любят байопики, тем более с актуальной политической подоплекой; и Ванесса Кирби, чья работа в драме «Фрагменты женщины» была отмечена призом Венецианского фестиваля. Впрочем, по ходу наградного сезона ее шансы на «Оскар» существенно снизились.

Кто из этих актрис и остальных номинантов унесет домой заветную статуэтку, станет известно 25 апреля.

Церемония вручения наград Киноакадемии пройдет «живьем», без всяких включений по Zoom, причем сразу в двух лос-анджелесских локациях: в театре Dolby Theatre, который является постоянной площадкой для «Оскаров» с 2002 года, и в здании вокзала Union Station, построенном в 1939 году и неоднократно «снимавшемся» в кино, например в фильмах «Бегущий по лезвию бритвы», «Перл-Харбор» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Постановщиками оскаровского шоу в этом году станут кинорежиссеры Стивен Содерберг и Стейси Шер и продюсер Grammy Джесси Коллинз.

Юлия Шагельман