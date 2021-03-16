Первые против очередных

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на 93-ю премию «Оскар», которые отличаются невиданным прежде расовым и гендерным разнообразием. Лидером по количеству номинаций тем не менее стал очень традиционный по духу и форме фильм Дэвида Финчера «Манк», который претендует на десять наград.
Черно-белая картина, стилизованная под ленты золотого века Голливуда и рассказывающая об истории создания «Гражданина Кейна», выдвинута в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Гэри Олдман), «Лучшая актриса второго плана» (Аманда Сайфред), «Лучший оператор» (Эрик Мессершмидт, работавший с Финчером над сериалом «Охотник за разумом»), «Лучший композитор» (Трент Резнор и Аттикус Росс выдвинуты в ней дважды: за музыку к «Манку» и анимационному фильму «Душа» — вторую номинацию они делят с джазовым музыкантом Джоном Батистом). Кроме того, академики отметили работу художников, гримеров и звукооператоров «Манка».
Еще шесть фильмов получили по шесть номинаций: это «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Отец» Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Звук металла» Дариуса Мардера. На пять «Оскаров» выдвинута «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел. Все эти картины представлены в номинации «Лучший фильм», наиболее вероятным претендентом на победу в которой пока остается «Земля кочевников».
Фильм Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи!» в окончательный список номинантов не попал. Конкуренцию датской картине составят «Лучшие дни» Дерека Цана (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина), «Человек, который продал свою кожу» Каусер Бен Хании (Тунис) и «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), который также номинирован как лучший документальный фильм.
На награду за лучшую режиссуру вместе с Винтербергом претендуют Дэвид Финчер, Аарон Соркин, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел. Таким образом, в этой номинации зафиксировано сразу два рекорда. Впервые за всю историю премии в ней больше одной женщины, при этом до Чжао и Феннел на режиссерский «Оскар» выдвигалось всего пять женщин начиная с Лины Вертмюллер в 1977 году, а получила его одна — Кэтрин Бигелоу в 2010-м за фильм «Повелитель бури». Также впервые в этой категории участвуют два режиссера азиатского происхождения.
Чжао — первая женщина, выдвинутая на четыре приза Киноакадемии в один год: помимо режиссуры она может получить «Оскар» как монтажер, автор лучшего адаптированного сценария и продюсер (поскольку в категории «Лучший фильм» награждают именно их). В свою очередь, Феннел — первая женщина, которая номинируется за режиссерский дебют. Она также может получить приз как продюсер и сценаристка (в категории «Лучший оригинальный сценарий»).
Так, британец пакистанского происхождения Риз Ахмед, сыгравший в «Звуке металла» барабанщика, который постепенно теряет слух,— первый мусульманин, номинированный в категории «Лучший актер». Также впервые в этой номинации выдвинут актер азиатского происхождения Стивен Ян — за роль отца корейского семейства, обосновавшегося в американской глубинке 1950-х, в «Минари». Их конкурентами кроме Гэри Олдмана станут Энтони Хопкинс («Отец») и Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), номинированный посмертно — ему-то, скорее всего, и достанется награда в качестве красивого прощального жеста от Киноакадемии.
В номинации «Лучшая актриса» интрига пока сохраняется. По прогнозам экспертов, среди претенденток лидирует Кэри Маллиган, сыгравшая главную роль в «Девушке, подающей надежды». Но конкурентки у нее серьезные — это Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») и Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), у которых уже имеются награды Киноакадемии, впрочем, у Макдорманд «Оскаров» два, и это как раз уменьшает ее шансы; Андра Дей, получившая «Золотой глобус» за роль Билли Холидей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), академики, как известно, любят байопики, тем более с актуальной политической подоплекой; и Ванесса Кирби, чья работа в драме «Фрагменты женщины» была отмечена призом Венецианского фестиваля. Впрочем, по ходу наградного сезона ее шансы на «Оскар» существенно снизились.
Церемония вручения наград Киноакадемии пройдет «живьем», без всяких включений по Zoom, причем сразу в двух лос-анджелесских локациях: в театре Dolby Theatre, который является постоянной площадкой для «Оскаров» с 2002 года, и в здании вокзала Union Station, построенном в 1939 году и неоднократно «снимавшемся» в кино, например в фильмах «Бегущий по лезвию бритвы», «Перл-Харбор» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Постановщиками оскаровского шоу в этом году станут кинорежиссеры Стивен Содерберг и Стейси Шер и продюсер Grammy Джесси Коллинз.