В Ростовской области возбудили дело после смертельного ДТП с девочкой-подростком

В Неклиновском районе в отношении 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, которое повлекло смерть девочки-подростка (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Согласно версии следствия, утром 13 марта подозреваемый в пьяном виде находился в своей машине Ford Focus с 17-летней пассажиркой. Двигаясь от села Покровскошл в сторону Таганрога, водитель превысил скорость, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пассажирка получила травмы, от которых скончалась на месте. После ДТП подозреваемый скрылся, однако был задержан спустя несколько часов. По данным пресс-службы, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста.

Наталья Шинкарева