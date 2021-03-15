Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Израиль возобновляет двустороннее авиасообщение со всеми странами с 16 марта, сообщило Министерство иностранных дел страны в Telegram. Въезд ограничили квотой 3 тыс. человек в день.

«Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения… пассажирских авиперевозок в Израиль и из Израиля»,— говорится в сообщении. Израильский МИД отметил, что число прибывающих рейсов «будет ограничено в соответствии с квотой 3 тыс. человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту». Министерство здравоохранения Израиля оставило за собой право отменить «любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения».

10 марта решение о возобновлении авиасообщения со всеми странами приняли власти Латвии. Россия закрыла международное авиасообщение в марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса. С лета проходит постепенное возобновление полетов. Сейчас можно летать в Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Катар, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Финляндию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

На фоне ограниченного сообщения между странами существенно выросли цены авиабилетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое. Цены на полеты внутри страны также дорожают.

Подробнее о кризисном ценообразовании в авиаотрасли — в материале “Ъ” «Цены улетели».