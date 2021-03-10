Латвия откроет авиасообщение с Россией и другими странами

Латвия с 17 марта возобновит авиасообщение со странами, которые не входят в ЕС. Власти объяснили это тем, что Эстония и Литва разрешают перелеты в третьи страны и что жители Латвии используют эти государства как транзитные.

«Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы»,— говорится в сообщении правительства (цитата по «РИА Новости»). Латвия запретила международное авиасообщение с третьими странами (не входящими в ЕС) с 17 марта 2020 года.

Россия также прекратила международное авиасообщение в марте прошлого года. С августа власти открывают границы со странами на взаимной основе. Латвии пока нет в числе стран, с которыми у России возобновлено авиасообщение.

Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое.

Подробнее о росте цен — в материале “Ъ” «Цены улетели».