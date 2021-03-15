Акции Xiaomi выросли после победы в судебном споре с Пентагоном

Акции китайской технологической корпорации Xiaomi взлетели на торгах в Гонконге после того, как американский суд поддержал ее в споре с Министерством обороны США. Об этом помимо прочих сообщает Financial Times. Ценные бумаги корпорации сегодня, 15 марта, выросли на 12% (это рекордное за месяц повышение котировок Xiaomi в течение дня) и после коррекции закрылись на отметке $24,35 (на 7,03% выше цены закрытия в пятницу). Таким образом, судебное решение в США повысило капитализацию Xiaomi на 6,7%, то есть примерно на $5 млрд.

12 марта федеральный суд по округу Колумбия заблокировал исполнение запрета на американские инвестиции в Xiaomi. Судья Рудольф Контрерас, вынося решение по иску Xiaomi к Министерству обороны США, постановил, что решение министерства считать ее «коммунистической китайской военной компанией», принятое 15 января, было «глубоко ошибочным». Включение Xiaomi в черный список означало, что американским инвесторам запрещено покупать ценные бумаги компании.

По мнению экспертов Bloomberg, это судебное решение поможет преодолеть сохраняющееся негативное отношение рынка к акциям корпорации, которые все еще торгуются на 22,5% ниже, чем до январского решения Министерства обороны США. Помимо этого на отношение инвесторов благоприятно влияют объявленный в пятницу, 12 марта, план Xiaomi по выкупу акций на сумму $1,3 млрд, а также сохраняющиеся положительные фундаментальные показатели компании.

Андрей Келекеев