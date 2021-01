Xiaomi подала в суд на Пентагон и Министерство финансов США

Китайская технологическая корпорация Xiaomi подала иск в окружной суд США по округу Колумбия, опротестовывающий ее включение в список компаний, связанных с китайскими военными. Этот список составляется Министерством обороны США. Американским инвесторам запрещено покупать ценные бумаги компаний, включенных в список. В качестве ответчиков по иску названы министерства обороны и финансов США и их руководители Ллойд Остин и Джанет Йеллен соответственно.

В своем иске Xiaomi называет включение ее в черный список Министерства обороны «неконституционным» и требует его отмены. Как указывается в иске, пребывание в черном списке нанесет Xiaomi «неизбежный, тяжелый и непоправимый вред». «Xiaomi не принадлежит, не контролируется и никак не связана с китайским государством или военными, как не принадлежит она и не контролируется никакими юридическими лицами, связанными с китайским военно-промышленным комплексом».

Акции Xiaomi Corp торгуются на бирже Гонконга, она входит в рейтинги Fortune Global 500 и Forbes Global 2000, а ее ведущими американскими инвесторами являются BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. и State Street Corp. Кроме того, одним из первых американских инвесторов Xiaomi был американский производитель микропроцессоров Qualcomm Inc. В случае если китайская компания останется в черном списке Министерства обороны, американским инвесторам придется продать акции Xiaomi до ноября текущего года.

Андрей Келекеев