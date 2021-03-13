В США суд временно отменил запрет на инвестиции в Xiaomi

Федеральный суд США временно заблокировал исполнение запрета американских властей на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебное решение. Ранее Пентагон добавил производителя смартфонов в список китайских компаний, которые, по мнению представителей США, связаны с военными КНР.

Судья Рудольф Контрерас назвал включение Пентагоном Xiaomi в черный список «глубоко ошибочным». Он также заявил, что власти США не смогли убедительно доказать связи компании с китайскими военными. «Xiaomi — это публичная компания, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется ее независимым советом и владельцами контрольных пакетов акций. Фактически не находится под контролем или не связана с другими (организациями.— “Ъ”), находящимися в собственности или под контролем КНР или ее служб безопасности»,— цитирует газета заключение судьи.

Руководство Xiaomi заявило, что довольно решением судьи и будет добиваться окончательной отмены запрета на инвестиции. Пентагон пока не комментировал временную отмену запрета.

Включение Xiaomi в черный список означало, что американским инвесторам запрещено покупать ценные бумаги компании. Xiaomi назвала решение «неконституционным» и требующим отмены и подала иск в суд. В случае если китайская компания останется в «черном» списке Министерства обороны, американским инвесторам придется продать акции Xiaomi до ноября текущего года.